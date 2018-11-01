Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Даниил Куликов: спасибо Юрию Павловичу и всему тренерском штабу за доверие и этот шанс

Полузащитник "Казанки" Даниил Куликов рассказал о дебюте в составе "Локомотива" в матче Кубка России с "Енисеем" (4:1).

"Я сильно волновался перед выходом на поле, но эмоции самые положительные. Я долго к этому шел. Спасибо Юрию Павловичу и всему тренерском штабу за доверие и этот шанс. Волнение прошло уже через минуту после выхода на поле. Первое действие – и нужно было играть, стараться", - цитирует игрока пресс-служба "Локомотива".
Сегодня, 09:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.