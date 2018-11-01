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"Сейчас чувствую себя придурком" - Акинфеев рассказал о словах сказанных Веллитону после травмы

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, рассказал о своих травмах.

"Это самые страшные моменты в карьере. Наверное, немногие люди могут понять, каково это. Полтора месяца просто лежишь и смотришь в потолок — ни помыться, ни в туалет сходить нормально.

А во время реабилитации, в прямом смысле, нужно заново учиться ходить. Каждый день упражнения, процедуры. Очень тяжело.

Что кричал Веллитону после травмы? За столько лет, уже все, кто хотел, прочитали по губам. Но сейчас смотрю на то видео и чувствую себя придурком. Конечно, все это было сказано на эмоциях — поначалу вообще думал, что сломал ногу", - рассказал Акинфеев.

GAZLIVE

Теги: Акинфеев Веллитон
Сегодня, 12:49
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(0)
#5  Sasha12066   (Сегодня, 13:26)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: serega_user
Чем то подтвердить можешь?

Его слова красноречиво сами обо всём говорят, подтверждения не требуют.


--------------------
"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:20)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sasha12066
Тебя большинство россиян придурком считает, тупая истеричка.

Чем то подтвердить можешь?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  Гастэряну   (Сегодня, 13:18)
  • 0
  •  (0)
online

из этого же интервью
Я тогда лежал в Германии, мне сделали операцию. Ко мне приходили сообщения и звонки от болельщиков противоположной команды, что так мне и надо, и так далее. И писали, и звонили, и насмешки были. Бог судья этим людям.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#2  Миша Кравцов   (Сегодня, 13:00)
  • -2
  •  (2)
online

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#1  Sasha12066   (Сегодня, 12:52)
  • -14
  •  (20)
online

Тебя большинство россиян придурком считает, тупая истеричка.


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
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