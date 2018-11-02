Бывший помощник Жозе Моуринью может возглавить "Спартак"

Московский "Спартак" рассматривает возможность назначения главного тренера "Ноттингем Форест" Айтора Каранки.Каранка очень долгое время входил в тренерский штаб Жозе Моуринью в разных командах.После 15 туров "Форест" занимает в таблице чемпионшипа 7-е место.