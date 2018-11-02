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Бывший помощник Жозе Моуринью может возглавить "Спартак"

Московский "Спартак" рассматривает возможность назначения главного тренера "Ноттингем Форест" Айтора Каранки.

Каранка очень долгое время входил в тренерский штаб Жозе Моуринью в разных командах.

После 15 туров "Форест" занимает в таблице чемпионшипа 7-е место.

Calciomercato
Теги: Моуринью Спартак
Сегодня, 08:34
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#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 08:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лучше тогда уже местного аборигена.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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