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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Ковтун: стал ли "Спартак" лучше при Рианчо? После ухода Карреры точно не стал хуже
Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун оценил перспективы Рауля Рианчо остаться на посту главного тренера красно-белых. При испанце москвичи провели три матча, сделав две гостевые ничьи (с "Рейнджерс" в Лиге Европы – 0:0 и с "Рубином" в РПЛ – 1:1) и победив дома "Анжи" в 1/8 финала Олимп-Кубка России (1:0).
– Какое впечатление оставляет "Спартак" при Рианчо?
– Состав непривычный, это сразу бросается в глаза. Рианчо ставит молодежь и игроков, которые раньше не выходили. Понятно, что некоторые появились пока только в Кубке. Из-за перемен на посту тренера, состояние команды не такое, какое должно быть. Изменений в игре сейчас сложно ожидать, может они станут появляться в более ответственных и важных встречах.
– На ваш взгляд, что-то поменялось после ухода Карреры в лучшую сторону?
– Для начала надо сказать, что в худшую ничего не поменялось. Потому что результат – пусть не стопроцентный, такой, какой нам бы хотелось – но все-таки имеется. "Спартак" очень мало пропускает под руководством Рианчо – всего один гол в трех матчах, но все так же тяжело создает моменты у чужих ворот. При этом видно, что испанец требует агрессии на поле – футболисты стараются передвигаться мобильно.
– Получается, следует оставить Рианчо как минимум до зимней паузы?
– Кандидатуру постоянного тренера быстро никто не одобрит. Это предмет постоянных дискуссий. Сейчас у Рианчо получается. Дальше результаты могут улучшиться и будут приняты соответствующие решения.
"Спорт-Экспресс"
– Какое впечатление оставляет "Спартак" при Рианчо?
– Состав непривычный, это сразу бросается в глаза. Рианчо ставит молодежь и игроков, которые раньше не выходили. Понятно, что некоторые появились пока только в Кубке. Из-за перемен на посту тренера, состояние команды не такое, какое должно быть. Изменений в игре сейчас сложно ожидать, может они станут появляться в более ответственных и важных встречах.
– На ваш взгляд, что-то поменялось после ухода Карреры в лучшую сторону?
– Для начала надо сказать, что в худшую ничего не поменялось. Потому что результат – пусть не стопроцентный, такой, какой нам бы хотелось – но все-таки имеется. "Спартак" очень мало пропускает под руководством Рианчо – всего один гол в трех матчах, но все так же тяжело создает моменты у чужих ворот. При этом видно, что испанец требует агрессии на поле – футболисты стараются передвигаться мобильно.
– Получается, следует оставить Рианчо как минимум до зимней паузы?
– Кандидатуру постоянного тренера быстро никто не одобрит. Это предмет постоянных дискуссий. Сейчас у Рианчо получается. Дальше результаты могут улучшиться и будут приняты соответствующие решения.
"Спорт-Экспресс"
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