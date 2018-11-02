Юрий Ковтун: стал ли "Спартак" лучше при Рианчо? После ухода Карреры точно не стал хуже

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун оценил перспективы Рауля Рианчо остаться на посту главного тренера красно-белых. При испанце москвичи провели три матча, сделав две гостевые ничьи (с "Рейнджерс" в Лиге Европы – 0:0 и с "Рубином" в РПЛ – 1:1) и победив дома "Анжи" в 1/8 финала Олимп-Кубка России (1:0).– Состав непривычный, это сразу бросается в глаза. Рианчо ставит молодежь и игроков, которые раньше не выходили. Понятно, что некоторые появились пока только в Кубке. Из-за перемен на посту тренера, состояние команды не такое, какое должно быть. Изменений в игре сейчас сложно ожидать, может они станут появляться в более ответственных и важных встречах.– Для начала надо сказать, что в худшую ничего не поменялось. Потому что результат – пусть не стопроцентный, такой, какой нам бы хотелось – но все-таки имеется. "Спартак" очень мало пропускает под руководством Рианчо – всего один гол в трех матчах, но все так же тяжело создает моменты у чужих ворот. При этом видно, что испанец требует агрессии на поле – футболисты стараются передвигаться мобильно.– Кандидатуру постоянного тренера быстро никто не одобрит. Это предмет постоянных дискуссий. Сейчас у Рианчо получается. Дальше результаты могут улучшиться и будут приняты соответствующие решения.