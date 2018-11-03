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Евгений Ловчев: жаль Аленичева, но главное - не отступать

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации с главным тренером "Енисея" Дмитрием Аленичевым.

"Аленичев больше не главный тренер "Енисея". Это не стало для меня сюрпризом. Почему так происходит, ведь Дима сделал отличную карьеру игрока, много играл за границей, Лигу чемпионов выигрывал? Но то была именно карьера игрока, карьера тренера — это другое. И у него пока не получается.

Только это не значит, что им, Аленичеву и Тихонову, не нужно работать дальше. Смотрите, сколько сейчас тренеров со спартаковским прошлым: Парфёнов, Рахимов, Карпин, Черчесов. Каждый из них сначала набивал шишки.

Когда смотрю на Аленичева на скамейке - это не совсем уверенный в себе человек. Но уверенность будет, когда получится добиться успеха. Главное, не отступать", - написал Ловчев.

Телеграм-канал Евгения Ловчева
Теги: Ловчев Аленичев Спартак Енисей
Сегодня, 12:32
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#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Главное,чтобы он не забрал с собой свой багаж,а то потом ищи свищи!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Мне тоже жаль, что он не сможет больше насолить собственной маме, отморизив уши и не пришлёт на гостевой стадион второй состав.
Что касается "тренеров со спартаковским прошлым" - игроцкое прошлое никакого отношения не имеет к тренерской карьере. Марчело Липпи, Джованни Трапаттони, Жозе Мауринью, Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон не имеют опыта выступлений за "Спартак", но сие им не помешало записать свои фамилии в историю. Тот же Станислав Саламович тоже не достиг высот на клубном уровне, но кто такой Черчесов знает каждая бабушка, а вот кто такой Ловчев... Все знают. 3,14здабол-задушевник. Одна лишь фраза в ответ на вопрос: "Какой предполагаете исход матча?" - "Выиграет"Спартак." - "Почему?" -"Я так хочу!" - говорит о том, почему не стоит брать у него интервью. Ни тренер, ни, тем более комментатор или называющий себя аналитиком, не имеет права быть подвержен клубным симпатиям или антипатиям.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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