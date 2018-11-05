Чем Божович лучше Тихонова и как Яковлев вернул 2010-й. "Крыльям" воздалось за нефарт с "Зенитом" и "Краснодаром"

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Если после проигранных матчей с «Зенитом» и «Краснодаром» Миодраг Божович говорил о невезении и плохой реализации, но в Уфе его «Крыльям» действительно повезло. Rusfootball.info – о первой победе самарцев под руководством нового тренера.
Самарджича и самарское начало
После «Зенита» и «Краснодара» «Уфа» смотрелась не таким грозным соперником, но имела неоспоримое преимущество – команда из Башкортостана в четверг не играла 120 минут кубкового матча, да и подходила к встрече с 6-матчевой беспроигрышной серией, пусть по ходу неё и выиграла лишь раз.
Возможно, держа в уме усталость, «Крылья» решили создать задел в начале встречи, пока были свежими. К инициативному дебюту располагали и схемы: «Уфа» традиционно играла в 3 центральных, «Крылья» же при Божовиче от этой расстановки отошли. Да и хозяева никогда сильно не противятся свободным зонам для контратак.
Однако на 18-й минуте произошло то, на что «Уфа» точно не рассчитывала. Результативному угловому предшествовали две классные комбинации на левом фланге, поэтому забитый мяч Самарджича смотрелся логично.
Пау, пау, Антон!
Летом «Крылья» пополнились аж 13 футболистами, однако реальным качественным усилением пока можно назвать только одного. Румынский полузащитник прибрал к ногам все стандарты и полностью оправдывает доверие: с его навеса победный гол «Динамо» забил Корниленко, после его кросса отличился в игре с «Краснодаром» Соболев, сегодня же самарцы успешно разыграли угловой. Угадайте, кто навесил на голову Самарджича?
Сразу к удержанию
«Мы перестали играть после забитого гола», – честно признался после матча Миодраг Божович. Самарцы действительно неправильно отреагировали на гол, сразу отошли назад. Уфимцы быстро наущпали слабое место справа, на фланге Зотова и Ткачука. Туда смещались примерно все: помимо Живоглядова в зоне взаимодействовали Тилль, Слай, Ванек. Правда, вылилось всё это только в один момент для Сысуева. Так что можно было сказать, что самарцы оборонялись уверенно.
Концовку тайма «Крылья» провели оптимистично: команда неплохо использовала свободные зоны, поэтому «Уфа» постоянно фолила возле своей штрафной. Самарджич чуть не исполнил второй дубль с подачи Антона, но это было бы, пожалуй, перебором.
Усталость – не иллюзия?
«Крылья» вроде бы понимали, что играть на удержание и отбиваться не стоит. Евгений Башкиров в перерыве уверенно заявил, что второй тайм надо играть как до забитого гола, а на вопрос о возможной усталости после кубкового матча заявил: «Усталость – это иллюзия».
И с одной стороны с ним можно было согласиться, поскольку самарцы посыпались с первых же минут после перерыва, хотя должны были чуть отдохнуть. «Уфа» почему-то переместила концентратор напряжений на другой фланг, где Чичерин поплыл куда сильнее, чем в первом тайме Зотов. Уфимцы проходили защитника «Крыльев» на постоянной основе.
Проваливал второй тайм и Башкиров. Возможно, он ощутил, что усталость – это не иллюзия, но Пауревич и Табидзе убежали от него ещё в начале тайма. «Валились» и другие футболисты «Крыльев». Команда вообще перестала пересекать центральную линию, а каждое наступление «Уфы» обнажало свободные зоны, заставляло самарцев стелиться в подкатах, а Рыжикова – выбрасывать ногу после удара Сысуева в упор и благодарить штангу за отражение выстрела Тилля. Говоря прямо, «Уфа» «возила» и разрывала гостей, которые держались чудом.
Странные и победные замены Божовича
Глядя на игру, перестановки на правом фланге и в опорной зоне смотрелись не то что логичными, ход матча кричал об их необходимости. Но Божович, такое впечатление, смотрел какой-то другой матч. Чичерина проходят все и всегда? Поменяем-ка форварда на форварда, а Тигиев пусть посидит. Башкиров неиллюзорно провисает и проигрывает единоборства? Ланин остаётся на скамейке, выпускаем вторым нападающим Шейдаева! И это при том, что на чужую половину поля команда вообще не переходила, а на своей была беспомощна.
Естественно, подавляющее преимущество «Уфы» вылилось в гол: Слай обыграл Чичерина, а Сысуев выскочил из-за спины Бурлака, выглядевшего не лучше вышеназванных партнёров. Бездействие Божовича в плане защиты было просто удивительно.
Но по факту Миодраг оказался прав, а риск стало необходимо признать благородным. Словно предвидя, что удержать счёт 1:0 всё равно не получится, он выпустил трёх атакующих футболистов, которые проявили себя после пропущенного мяча, когда «Уфа» почему-то снова ослабила давление и позволила «Крыльям» подходить к своим воротам.
Забросы на Соболева давали нормальный результат, однако многочисленные навесы перехватывал Беленов. Отлично взаимодействовали Шейдаев с Яковлевым. Однако голевой пас на Пашу сделал уставший Ткачук. «Крылья», безусловно, могли и пропустить в довольно открытой игре в концовке, где Божович не побоялся побороться за победу.
Однако где-то «Крыльям» вернулось за поражения в играх с «Зенитом» и «Краснодаром», где они имели больше моментов. Божович прав: «Забили заслуженно, потому что не стояли в концовке, а побежали вперёд». Перед глазами последний матч Андрей Тихонова в Казани, где команда играла в футбол 5 минут второго тайма и, сравняв счёт, сразу же покорно отошла назад оборонять счёт 1:1. Закончилось поражением и отставкой. Божович же пошёл на безумный риск и оказался победителем, хотя в поражении обвинять нужно было бы в первую очередь его.
Flashback
Яковлев – наконец-то снова герой. Не испугался пробить сходу, как в молодости, когда у него залетали сумасшедшие мячи. И попал в самое слабое для Беленова место: ближний нижний после удара из-за штрафной. Сколько таких Александр пропустил… А сколько таких Яковлев забил? Достаточно, да не таких, а куда более крутых голов, но как же это было давно! Уже давно Яковлев является игроком, который боится идти в обводку, боится бить и не имеет никакой уверенности в своём таланте. Паше всего 27, это уже четвёртое его пришествие в «Крылья» и в последнее время доверие команды к нему больше отдачи. Пора отплачивать.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Крылья Советов»
Самарджича и самарское начало
После «Зенита» и «Краснодара» «Уфа» смотрелась не таким грозным соперником, но имела неоспоримое преимущество – команда из Башкортостана в четверг не играла 120 минут кубкового матча, да и подходила к встрече с 6-матчевой беспроигрышной серией, пусть по ходу неё и выиграла лишь раз.
Возможно, держа в уме усталость, «Крылья» решили создать задел в начале встречи, пока были свежими. К инициативному дебюту располагали и схемы: «Уфа» традиционно играла в 3 центральных, «Крылья» же при Божовиче от этой расстановки отошли. Да и хозяева никогда сильно не противятся свободным зонам для контратак.
Однако на 18-й минуте произошло то, на что «Уфа» точно не рассчитывала. Результативному угловому предшествовали две классные комбинации на левом фланге, поэтому забитый мяч Самарджича смотрелся логично.
Пау, пау, Антон!
Летом «Крылья» пополнились аж 13 футболистами, однако реальным качественным усилением пока можно назвать только одного. Румынский полузащитник прибрал к ногам все стандарты и полностью оправдывает доверие: с его навеса победный гол «Динамо» забил Корниленко, после его кросса отличился в игре с «Краснодаром» Соболев, сегодня же самарцы успешно разыграли угловой. Угадайте, кто навесил на голову Самарджича?
Сразу к удержанию
«Мы перестали играть после забитого гола», – честно признался после матча Миодраг Божович. Самарцы действительно неправильно отреагировали на гол, сразу отошли назад. Уфимцы быстро наущпали слабое место справа, на фланге Зотова и Ткачука. Туда смещались примерно все: помимо Живоглядова в зоне взаимодействовали Тилль, Слай, Ванек. Правда, вылилось всё это только в один момент для Сысуева. Так что можно было сказать, что самарцы оборонялись уверенно.
Концовку тайма «Крылья» провели оптимистично: команда неплохо использовала свободные зоны, поэтому «Уфа» постоянно фолила возле своей штрафной. Самарджич чуть не исполнил второй дубль с подачи Антона, но это было бы, пожалуй, перебором.
Усталость – не иллюзия?
«Крылья» вроде бы понимали, что играть на удержание и отбиваться не стоит. Евгений Башкиров в перерыве уверенно заявил, что второй тайм надо играть как до забитого гола, а на вопрос о возможной усталости после кубкового матча заявил: «Усталость – это иллюзия».
И с одной стороны с ним можно было согласиться, поскольку самарцы посыпались с первых же минут после перерыва, хотя должны были чуть отдохнуть. «Уфа» почему-то переместила концентратор напряжений на другой фланг, где Чичерин поплыл куда сильнее, чем в первом тайме Зотов. Уфимцы проходили защитника «Крыльев» на постоянной основе.
Проваливал второй тайм и Башкиров. Возможно, он ощутил, что усталость – это не иллюзия, но Пауревич и Табидзе убежали от него ещё в начале тайма. «Валились» и другие футболисты «Крыльев». Команда вообще перестала пересекать центральную линию, а каждое наступление «Уфы» обнажало свободные зоны, заставляло самарцев стелиться в подкатах, а Рыжикова – выбрасывать ногу после удара Сысуева в упор и благодарить штангу за отражение выстрела Тилля. Говоря прямо, «Уфа» «возила» и разрывала гостей, которые держались чудом.
Странные и победные замены Божовича
Глядя на игру, перестановки на правом фланге и в опорной зоне смотрелись не то что логичными, ход матча кричал об их необходимости. Но Божович, такое впечатление, смотрел какой-то другой матч. Чичерина проходят все и всегда? Поменяем-ка форварда на форварда, а Тигиев пусть посидит. Башкиров неиллюзорно провисает и проигрывает единоборства? Ланин остаётся на скамейке, выпускаем вторым нападающим Шейдаева! И это при том, что на чужую половину поля команда вообще не переходила, а на своей была беспомощна.
Естественно, подавляющее преимущество «Уфы» вылилось в гол: Слай обыграл Чичерина, а Сысуев выскочил из-за спины Бурлака, выглядевшего не лучше вышеназванных партнёров. Бездействие Божовича в плане защиты было просто удивительно.
Но по факту Миодраг оказался прав, а риск стало необходимо признать благородным. Словно предвидя, что удержать счёт 1:0 всё равно не получится, он выпустил трёх атакующих футболистов, которые проявили себя после пропущенного мяча, когда «Уфа» почему-то снова ослабила давление и позволила «Крыльям» подходить к своим воротам.
Забросы на Соболева давали нормальный результат, однако многочисленные навесы перехватывал Беленов. Отлично взаимодействовали Шейдаев с Яковлевым. Однако голевой пас на Пашу сделал уставший Ткачук. «Крылья», безусловно, могли и пропустить в довольно открытой игре в концовке, где Божович не побоялся побороться за победу.
Однако где-то «Крыльям» вернулось за поражения в играх с «Зенитом» и «Краснодаром», где они имели больше моментов. Божович прав: «Забили заслуженно, потому что не стояли в концовке, а побежали вперёд». Перед глазами последний матч Андрей Тихонова в Казани, где команда играла в футбол 5 минут второго тайма и, сравняв счёт, сразу же покорно отошла назад оборонять счёт 1:1. Закончилось поражением и отставкой. Божович же пошёл на безумный риск и оказался победителем, хотя в поражении обвинять нужно было бы в первую очередь его.
Flashback
Яковлев – наконец-то снова герой. Не испугался пробить сходу, как в молодости, когда у него залетали сумасшедшие мячи. И попал в самое слабое для Беленова место: ближний нижний после удара из-за штрафной. Сколько таких Александр пропустил… А сколько таких Яковлев забил? Достаточно, да не таких, а куда более крутых голов, но как же это было давно! Уже давно Яковлев является игроком, который боится идти в обводку, боится бить и не имеет никакой уверенности в своём таланте. Паше всего 27, это уже четвёртое его пришествие в «Крылья» и в последнее время доверие команды к нему больше отдачи. Пора отплачивать.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Крылья Советов»
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