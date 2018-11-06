Михаил Комков: судья просто "сломал" нам игру

После матча 13 тура РПЛ «Анжи»-«Енисей» завершившегося со счётом 2:1 в пользу махачкалинцев которые оба мяча забили с пенальти свой комментарий к игре дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.- У «Анжи» кроме пенальти не было ни одного удара по воротам нормального как мне кажется. В целом, мы пытались играть спокойно. Именно играть в футбол. Пытались разыгрывать какие-то комбинации, были полумоменты, но бессовестным образом судья поставил два пенальти достаточно спорных, плюс не засчитал наш гол. И самое обидное, что до этого никому нет дела, и рефере вряд ли накажут за такую работу с позволения сказать на нашем матче.- Была борьба за позицию в момент когда он упал я его вообще не трогал спорный момент,но судья не задумываясь поставил пенальти. Потом второе падение в нашей штрафной и опять пенальти. Не задумываясь. Он этого ждал. Но главное даже не это. Главное то, что любое столкновение он судил только в одну сторону! Допустим, когда игрок «Анжи» лежал возле нашей штрафной площадки, на игроке «Анжи» никто правила не нарушал, а судья всё равно останавливает игру во время нашей острой атаки. Как так можно?!- Я не считаю что игра была равная,у «Анжи» кроме двух споровых пенальти не было даже опасного удара!- «Сломал» это мягко сказано! Я считаю что он нас убил,ведь ещё не засчитал,гол. Хотя и мы виноваты в тех моментах что дали ему повод. А больше ему не надо.С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.