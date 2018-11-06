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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Переводчик Карреры: у Массимо были нормальные отношения и с Рианчо, и со всей командой
Артем Фетисов, переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, рассказал об отношениях внутри коллектива.
"Никакой потери контакта с игроками я не заметил. Во время тренировок все работали, никто не уходил с занятий, не отказывался играть. Но качественная подготовка не всегда является гарантом успешного результата.
Не видел я и натянутые отношений с Рианчо. Если у них возникали разногласия в футбольных вопросах, то происходили они за закрытыми дверями и я об этом ничего не слышал. Никаких противоречий или ссор, нормальные рабочие отношения", — сказал Фетисов.
RT
"Никакой потери контакта с игроками я не заметил. Во время тренировок все работали, никто не уходил с занятий, не отказывался играть. Но качественная подготовка не всегда является гарантом успешного результата.
Не видел я и натянутые отношений с Рианчо. Если у них возникали разногласия в футбольных вопросах, то происходили они за закрытыми дверями и я об этом ничего не слышал. Никаких противоречий или ссор, нормальные рабочие отношения", — сказал Фетисов.
RT
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