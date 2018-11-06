Переводчик Карреры: у Массимо были нормальные отношения и с Рианчо, и со всей командой

Артем Фетисов, переводчик бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, рассказал об отношениях внутри коллектива."Никакой потери контакта с игроками я не заметил. Во время тренировок все работали, никто не уходил с занятий, не отказывался играть. Но качественная подготовка не всегда является гарантом успешного результата.Не видел я и натянутые отношений с Рианчо. Если у них возникали разногласия в футбольных вопросах, то происходили они за закрытыми дверями и я об этом ничего не слышал. Никаких противоречий или ссор, нормальные рабочие отношения", — сказал Фетисов.