Андрей Аршавин не будет продолжать карьеру футболиста

Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин сообщил, что не будет продолжать карьеру после ухода из клуба, за который он выступал с 2016 года."осле окончания работы в "Кайрате", конечно, уже никуда не буду переходить", — сказал Аршавин в интервью пресс-службе клуба на YouTube.