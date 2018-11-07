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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Аршавин не будет продолжать карьеру футболиста
Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин сообщил, что не будет продолжать карьеру после ухода из клуба, за который он выступал с 2016 года.
"осле окончания работы в "Кайрате", конечно, уже никуда не буду переходить", — сказал Аршавин в интервью пресс-службе клуба на YouTube.
"осле окончания работы в "Кайрате", конечно, уже никуда не буду переходить", — сказал Аршавин в интервью пресс-службе клуба на YouTube.
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