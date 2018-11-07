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Андрей Аршавин не будет продолжать карьеру футболиста

Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин сообщил, что не будет продолжать карьеру после ухода из клуба, за который он выступал с 2016 года.

"осле окончания работы в "Кайрате", конечно, уже никуда не буду переходить", — сказал Аршавин в интервью пресс-службе клуба на YouTube.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 20:24
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7
(5)
#7  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
это его проблемы... flushed


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:00)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, мы не забудем твой футбол, Андрей.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  plast  Спб (Сегодня, 21:22)
  • +3
  •  (3)

сколько лет прошло а самое большое количество коментов это о переходе Аршавина в Арсенал. Ни что не бывает вечно , пора заканчивать. а жаль
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 21:14)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Карьеру футболиста он завершил летом 2012 года.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 20:46)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Best of the best!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:40)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
скоро поползёт вширь... smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:36)
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
в депутаты!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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