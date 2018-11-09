"Арсенал" и "Спартак" подписали соглашение по Кононову

Тульский "Арсенал" и "Спартак" подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб тренера Олега Кононова.Матч с "Анжи", который состоится сегодня, станет последним для Кононова во главе "Арсенала" - после игры он переходит на работу в "Спартак" и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных.Соглашение предусматривает переход всего штаба Кононова в "Спартак", сумма отступных составит порядка 500 тысяч евро. Соглашение со стороны "Спартака" подписано генеральным директором клуба Сергеем Родионовым.Кононов подпишет контракт с красно-белыми сроком до конца текущего сезона – договор, по некоторым данным, предусматривает продление сроком на один сезон в случае попадания в тройку призеров.