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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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"Арсенал" и "Спартак" подписали соглашение по Кононову

Тульский "Арсенал" и "Спартак" подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб тренера Олега Кононова.

Матч с "Анжи", который состоится сегодня, станет последним для Кононова во главе "Арсенала" - после игры он переходит на работу в "Спартак" и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных.

Соглашение предусматривает переход всего штаба Кононова в "Спартак", сумма отступных составит порядка 500 тысяч евро. Соглашение со стороны "Спартака" подписано генеральным директором клуба Сергеем Родионовым.

Кононов подпишет контракт с красно-белыми сроком до конца текущего сезона – договор, по некоторым данным, предусматривает продление сроком на один сезон в случае попадания в тройку призеров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Арсенал Спартак Кононов
Сегодня, 17:34
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#18  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Мизантроп,
Я хз че там у вас в свинарнике висит.карреру снимали после 11 тура.не тупи бомж


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#17  Батька   (Сегодня, 18:32)
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Так пусть уже с понедельника тренерует смысл после паузы на матчи сборных приступать ??
Две недели терять?а команда что в мини отпуске ...это все время кого в сборные не возьмут ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#16  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 18:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, если не сопьётся в свинарнике, то, глядишь, и большим тренером станет (после того, как из спама выгонят)
Цитата: muller
мдааа. жаль Кононова
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#15  GS  Москва (Сегодня, 18:29)
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online

Цитата: Misha Hetfild
На третьем Краснодар

Так и Карреру не сегодня убрали. Ясно было, что Рианчо временщик и до окна никто новый не появится.

PS Благодаря умению Матча выбирать топовые (!!!) игры, посмотрим, как туляки Кононова провожать будут.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 18:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Misha Hetfild
Цитата: DROOZD
Окуенно.грамотный ход от феди,снять тренера когда команда на третьем месте ,и следующему ставить задачу быть в тройке...

На третьем Краснодар . smirk

а будет ростов. У Валеры нет пока бронзы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 18:24)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: DROOZD
Окуенно.грамотный ход от феди,снять тренера когда команда на третьем месте ,и следующему ставить задачу быть в тройке...

На третьем Краснодар . smirk
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#12  Spartacus1971   (Сегодня, 18:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Главное чтобы игру в атаке поставил,будем забивать по 3,а пропускать по 1-2,я согласен и на это.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 18:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
время нет..ну ,хотя бы Кутепова и Максименко убрать нужно..

Если кутепова убрать, то максименко уже не нужно убирать. ты не видишь причинно-следственных связей?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 18:18)
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Болеет за:
«Зенит»
В свинарнике, видимо, висит какая-то своя особая таблица flushed ! В настоящей спам на 6-8-м.

Цитата: DROOZD
Окуенно.грамотный ход от феди,снять тренера когда команда на третьем месте ,и следующему ставить задачу быть в тройке...
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#9  Romella  Красноярск (Сегодня, 18:14)
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
время нет..ну ,хотя бы Кутепова и Максименко убрать нужно..

чем ваш Кутепов лучше Драговича..а про этого молодого пацана ясно..прическа говорит
еще раз ..Кутепов выдал сезон ,когда команда билась..
на ЧМ один только его пас о многом говорит..не обладая первым пасом,куда ты лезешь..
Придурки..ЧМ для нас триумф!Корейцы были игривы..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#8  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:13)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Окуенно.грамотный ход от феди,снять тренера когда команда на третьем месте ,и следующему ставить задачу быть в тройке...


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 18:08)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Только Рианчо игру выстроил,

Не смеши мои седины. Что он там выстроил? Что стройного ты увидел? Хаос и бестолковщина. Если бы не игроки, увидевшие выход Глушакова и встрепенувшиеся на 5 минут, хер бы Спартак 2 гола забил. Рианчо вчера сделал одну умную вещь от безысходности - решил бросить в пекло Глушителя, а команда вытащила тупую задницу испанца из мясорубки.

Сцуко Рианчо. Если бы Романцев в своё время думал о левой ноге Цымбаларя, как о ноге, которой не место на поле только потому, что уже есть одна левая, Илюши не было бы как футболиста вообще. А это испанское чудо решило количество ног на поле посчитать. Абелардо тебе на воротник, что б в ступор впал от нечётного количества...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  GS  Москва (Сегодня, 17:59)
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Цитата: pahitosik
Кононов, потеряешь всё.

Кто не рискует, не пьет шампанское. (нар. мудр.)

Цитата: SergioV
Только Рианчо игру выстроил, опять с ена тренера. Неужели до конца года нельзя было подождать?!

От его "игру выстроил" вчера аптеки план по валидолу перевыполняли.
Любому новому тренеру надо было бы в оставшихся играх и тренировках посмотреть, кого отцеплять, кого на уровень вытягивать, и соответственно - кого прикупать. А начинать просмотр зимой - опять неподготовленные покупки (если будут).
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  muller  СПб (Сегодня, 17:57)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
мдааа. жаль Кононова
Регистрация: 17.08.2013 [жалоба]
#4  К.А.  Столица (Сегодня, 17:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Федун м.удак и жлоб.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#3  SergioV  Белгород (Сегодня, 17:41)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Туда - сюда, бл@ть. Только Рианчо игру выстроил, опять с ена тренера. Неужели до конца года нельзя было подождать?! М@нд@вошки неуёмные


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#2  pahitosik  Москва (Сегодня, 17:39)
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов, потеряешь всё.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:36)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
данунах...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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