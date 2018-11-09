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Мальфатти - об увольнении Карреры: нужно иметь терпение и уметь анализировать ситуацию

Экс-помощник Массимо Карреры в "Спартаке" Аттила Мальфатти поделился мнением об увольнении итальянца с должности главного тренера красно-белых.

"Насколько понимаю, большинство футболистов, ставших чемпионами в 2016 году, ничего не выигрывали без Массимо. Его задачей была работа не только над техникой и тактикой, но и над менталитетом. Нужно было дать футболистам — безусловно, классным — понять, что они могут стать чемпионами.

Давайте вспомним Лучано Спаллетти — фантастического специалиста, который за пять лет выиграл четыре трофея с таким классным клубом, как "Зенит". Массимо выиграл два трофея за два года. Все познается в сравнении. Нельзя зацикливаться только на своем клубе. Массимо был уволен, когда "Спартак" отставал на одно очко от второго места, а какое отставание теперь? Я не говорю только о руководстве "Спартака", но и о ситуации в целом. Нужно иметь терпение и уметь анализировать ситуацию.

Леонид Федун часто принимает эмоциональные решения? С одной стороны, эмоциональность — это хорошо. Это значит, что президент любит свой клуб. Но с другой, нужно понимать: делая что-то на эмоциях, ты можешь совершить ошибку. Я сам эмоциональный человек, но всегда стараюсь обдумывать важные решения, которые мне нужно принять. Делиться эмоциями — здорово, но нужно быть сфокусированным на своей цели и хорошо представлять, чего именно ты хочешь в данный момент", - цитирует Мальфатти Sport24.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:25
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#2  Катрапс  Россия (Сегодня, 22:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Эмоции у пацанов. А тут взрослые люди, бизнесмены... а ведут себя....
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
#1  kobr   (Сегодня, 22:32)
  • +1
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"Насколько понимаю, большинство футболистов, ставших чемпионами в 2016 году
Вы еще и в 2016 году чемпионами были blush ? Комментариев нет.
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
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