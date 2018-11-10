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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (2)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (2)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (5)
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Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
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Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА
Существует большая вероятность того, что 30-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба примет участие в завтрашнем центральном матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.
В четверг нападающий не выходил на поле во встрече 4-го тура Лиги Европы с "Бордо" (1:1). В тот же день официальный Твиттер сборной России упомянул Дзюбу в числе футболистов, получивших травмы в преддверии товарищеской игры с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матча Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Однако зенитовец не фигурирует в опубликованном сегодня на сайте РФС сообщении, где говорится что спарринг с немцами пропустят защитник армейцев Мариу Фернандес и два хавбека – Денис Черышев из "Валенсии" и Александр Головин из "Монако".
Медицинских противопоказаний к игре Дзюбы с красно-синими нет, его появление в составе зависит от решения главного тренера питерцев Сергея Семака.
"Спорт-Экспресс"
В четверг нападающий не выходил на поле во встрече 4-го тура Лиги Европы с "Бордо" (1:1). В тот же день официальный Твиттер сборной России упомянул Дзюбу в числе футболистов, получивших травмы в преддверии товарищеской игры с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матча Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Однако зенитовец не фигурирует в опубликованном сегодня на сайте РФС сообщении, где говорится что спарринг с немцами пропустят защитник армейцев Мариу Фернандес и два хавбека – Денис Черышев из "Валенсии" и Александр Головин из "Монако".
Медицинских противопоказаний к игре Дзюбы с красно-синими нет, его появление в составе зависит от решения главного тренера питерцев Сергея Семака.
"Спорт-Экспресс"
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