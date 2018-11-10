Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА

Существует большая вероятность того, что 30-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба примет участие в завтрашнем центральном матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

В четверг нападающий не выходил на поле во встрече 4-го тура Лиги Европы с "Бордо" (1:1). В тот же день официальный Твиттер сборной России упомянул Дзюбу в числе футболистов, получивших травмы в преддверии товарищеской игры с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матча Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Однако зенитовец не фигурирует в опубликованном сегодня на сайте РФС сообщении, где говорится что спарринг с немцами пропустят защитник армейцев Мариу Фернандес и два хавбека – Денис Черышев из "Валенсии" и Александр Головин из "Монако".

Медицинских противопоказаний к игре Дзюбы с красно-синими нет, его появление в составе зависит от решения главного тренера питерцев Сергея Семака.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит ЦСКА
Сегодня, 16:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  strekall  Руcь (Сегодня, 16:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
но в тельняшке.


Разорванной на груди wink


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 16:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мутная история с этим Дзюбой, непонятки какие-то. Но играть с ЦСКА должен, хоть раненный, истекающий кровью, с перевязанной головой, но в тельняшке.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.