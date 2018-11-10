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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
09:53
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция (9)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в молодежном первенстве
ЦСКА и "Зенит" в матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.
Молодежное первенство
14 тур
ЦСКА – "Зенит" 1:1
Голы: Алоян, 82 (авто.), Плотников, 90
ЦСКА: Кырнац, Олейников, Захаров, Матвийчук, Маклаков, Елеев, Тикнизян, Марадишвили (Карпов, 87), Анисимов, Пухов (Савинов, 77), Гордюшенко (Шаповалов, 62)
"Зенит": Рыбиков, Першин, Колдунов, Сергеев, Симдянкин (Некрасов, 71), Алоян, Левин, Байрамов, Смирнов (Андреев, 75), Олишевский, Плотников
Молодежное первенство
14 тур
ЦСКА – "Зенит" 1:1
Голы: Алоян, 82 (авто.), Плотников, 90
ЦСКА: Кырнац, Олейников, Захаров, Матвийчук, Маклаков, Елеев, Тикнизян, Марадишвили (Карпов, 87), Анисимов, Пухов (Савинов, 77), Гордюшенко (Шаповалов, 62)
"Зенит": Рыбиков, Першин, Колдунов, Сергеев, Симдянкин (Некрасов, 71), Алоян, Левин, Байрамов, Смирнов (Андреев, 75), Олишевский, Плотников
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