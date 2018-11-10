Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в молодежном первенстве

ЦСКА и "Зенит" в матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.

Молодежное первенство

14 тур

ЦСКА – "Зенит" 1:1

Голы: Алоян, 82 (авто.), Плотников, 90

ЦСКА: Кырнац, Олейников, Захаров, Матвийчук, Маклаков, Елеев, Тикнизян, Марадишвили (Карпов, 87), Анисимов, Пухов (Савинов, 77), Гордюшенко (Шаповалов, 62)

"Зенит": Рыбиков, Першин, Колдунов, Сергеев, Симдянкин (Некрасов, 71), Алоян, Левин, Байрамов, Смирнов (Андреев, 75), Олишевский, Плотников
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 17:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.