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"Зенит" вылетел в Москву на матч с ЦСКА

"Зенит" вылетел в Москву, где в воскресенье состоится матч 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

Теги: Зенит Шинник
Сегодня, 17:25
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(1)
#3  pivo69  Германия (Сегодня, 18:53)
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online

Это должно быть кровавое побоище!
Я в предвкушении...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#2  валет   (Сегодня, 18:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мягкой посадки и удачи в воскресном матче.


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валет
Регистрация: 27.03.2010 [жалоба]
#1  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:25)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Где зенитовский самолет? flushed


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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