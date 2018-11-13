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Сборная России прилетела в Лейпциг

Сборная России прилетела в Лейпциг для подготовки к контрольному матчу против национальной команды Германии.

Матч с Германией запланирован на ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:26
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