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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сергей Горлукович: этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места Лиги чемпионов
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о ситуации в "Спартаке".
– Как относитесь к кандидатуре Станислава Саламовича?
– Ну, он уже был в "Спартаке". Давайте дадим ему сборную, "Спартак", пусть еще молодежную сборную тренирует…
– Недавно Юрий Гаврилов сказал, что в "Спартаке" нет подходящего материала, чтобы резко изменить ситуацию. А Валерий Газзаев утверждает, что с таким подбором кадров, как у красно-белых сейчас, надо бороться только за золото и играть в Лиге чемпионов. Ваше мнение?
– Я считаю, что этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места, которое дает выход в Лигу чемпионов. А что до золотых медалей, то тут сложнее – повезет-не повезет. Многое ведь зависит и от соперников.
– Еще Газзаев говорил, что тренерский штаб красно-белых должен состоять из людей, знакомых с историей и традициями клуба. Кого бы вы посоветовали?
– Я бы никого не посоветовал. Если бы мне платили деньги в "Спартаке", я бы посоветовал, потому что отрабатывал бы эти деньги. А так, я – постороннее лицо, наблюдатель, и могу только обсуждать. И то, по фактам, а не по слухам с трех вокзалов.
"Спорт-Экспресс"
– Как относитесь к кандидатуре Станислава Саламовича?
– Ну, он уже был в "Спартаке". Давайте дадим ему сборную, "Спартак", пусть еще молодежную сборную тренирует…
– Недавно Юрий Гаврилов сказал, что в "Спартаке" нет подходящего материала, чтобы резко изменить ситуацию. А Валерий Газзаев утверждает, что с таким подбором кадров, как у красно-белых сейчас, надо бороться только за золото и играть в Лиге чемпионов. Ваше мнение?
– Я считаю, что этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места, которое дает выход в Лигу чемпионов. А что до золотых медалей, то тут сложнее – повезет-не повезет. Многое ведь зависит и от соперников.
– Еще Газзаев говорил, что тренерский штаб красно-белых должен состоять из людей, знакомых с историей и традициями клуба. Кого бы вы посоветовали?
– Я бы никого не посоветовал. Если бы мне платили деньги в "Спартаке", я бы посоветовал, потому что отрабатывал бы эти деньги. А так, я – постороннее лицо, наблюдатель, и могу только обсуждать. И то, по фактам, а не по слухам с трех вокзалов.
"Спорт-Экспресс"
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