Сергей Горлукович: этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места Лиги чемпионов

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о ситуации в "Спартаке".– Ну, он уже был в "Спартаке". Давайте дадим ему сборную, "Спартак", пусть еще молодежную сборную тренирует…– Я считаю, что этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места, которое дает выход в Лигу чемпионов. А что до золотых медалей, то тут сложнее – повезет-не повезет. Многое ведь зависит и от соперников.– Я бы никого не посоветовал. Если бы мне платили деньги в "Спартаке", я бы посоветовал, потому что отрабатывал бы эти деньги. А так, я – постороннее лицо, наблюдатель, и могу только обсуждать. И то, по фактам, а не по слухам с трех вокзалов.