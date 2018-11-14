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Сергей Горлукович: этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места Лиги чемпионов

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о ситуации в "Спартаке".

– Как относитесь к кандидатуре Станислава Саламовича?

– Ну, он уже был в "Спартаке". Давайте дадим ему сборную, "Спартак", пусть еще молодежную сборную тренирует…

– Недавно Юрий Гаврилов сказал, что в "Спартаке" нет подходящего материала, чтобы резко изменить ситуацию. А Валерий Газзаев утверждает, что с таким подбором кадров, как у красно-белых сейчас, надо бороться только за золото и играть в Лиге чемпионов. Ваше мнение?

– Я считаю, что этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места, которое дает выход в Лигу чемпионов. А что до золотых медалей, то тут сложнее – повезет-не повезет. Многое ведь зависит и от соперников.

– Еще Газзаев говорил, что тренерский штаб красно-белых должен состоять из людей, знакомых с историей и традициями клуба. Кого бы вы посоветовали?

– Я бы никого не посоветовал. Если бы мне платили деньги в "Спартаке", я бы посоветовал, потому что отрабатывал бы эти деньги. А так, я – постороннее лицо, наблюдатель, и могу только обсуждать. И то, по фактам, а не по слухам с трех вокзалов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович
Сегодня, 17:21
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#4  пушкин  спб (Сегодня, 18:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Состав чего-то определяет в нормальных командах, в спартаке есть еще масса условий, чтобы было так. Рианча авторитетный специалист, и зря говорить не будет, что этот спартак не спасёт даже Гвардиола, а Горлукович о какой-то зоне УЕФА.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#3  Charodei  Борзя (Сегодня, 18:32)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Забавная шутка. joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:18)
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Деда в команду!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 17:59)
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online

вот, плять, что Газзаев, что Горлукович... Фамилии бы хоть называли. Даже интересно знать, кто же эти футболисты, что должны, по их версии выигрывать РФПЛ?
Был один, но и его на флажке продал Федун.

Нынешний футболист уже не просто спортсмен, а целая профессия с кучей обязанностей и крепчайшей психикой.
Современный успешный футболист, помимо таланта и профессиональных навыков, должен всегда находить для себя новую мотивацию, так как в деньгах, как правило, он не нуждается, особенно с нашими тепличными условиями. А в Спартаке с этим как раз сейчас и последние несколько лет проблемы. Глушаков, например, который должен быть при его положении лидером, выиграл несчастный кубок РФПЛ, суперкубок, переподписал контракт и больше нету у него нужды, извините, жопу рвать. А без этого игра у него не клеится, ибо каких-то явно выделяющихся качеств у него нету. По меркам РФПЛ он, может и неплохой игрок и то, когда в форме, а по европейским-то весьма посредственный, если не сказать более.

В Спартаке сейчас из тех, кто еще имеет потенциал к профессиональному росту(имею ввиду смена чемпионата на более сильный и т.д.) Селихов, Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Зобнин, Зе Луиш. Ну и из тех, кто мог бы быть полезен, на мой взгляд - Фернандо, Хани, Адриано, Мельгарехо, да и ,может быть,Еременко. Все! 12(!!!!) человек, господа! Остальные уже либо мыслями на "пенсии", либо совсем молодые и пока никак себя не проявившие, либо те, кто тупо сидит на контракте и понимает, что будет играть при любых раскладах и получают ЗП.
И где же тут, стесняюсь спросить, чемпионский состав, когда с учетом здоровой конкуренции и ротации, а не просто лишь бы дыру заткнуть нужно 21-23????
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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