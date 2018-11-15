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Павел Мамаев: в СИЗО не хватает солнышка

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка", рассказал, чего ему не хватает.

"Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться - в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна", - приводит слова Мамаева "Комсомольская правда".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 02:09
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