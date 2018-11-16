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Мануэль Нойер: в начале матча сборная России действовала очень неплохо

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу над Россией (3:0).

"Наш соперник в начале матча выглядел очень неплохо, они действовали очень компактно и не давали нам много свободного пространства. Поэтому мы не могли играть быстро, но нам все-таки удалось показать в первом тайме, что мы можем с этим справиться", – сказал Нойер.

Матч ТВ
Теги: Сборная России Сборная Германии Нойер
Сегодня, 08:42
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