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Михаил Кержаков: после второго гола немцев я переключил на хорватов - там поинтереснее было

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился впечатлениями о матче сборной России и Германии (0:3).

"После второго гола немцев переключил на Хорватию-Испанию, там было интереснее. Ничего особенного про игру нашей сборной сказать не могу. Неудачный матч", - заявил голкипер.

"СЭ"
Теги: Кержаков М. Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 11:32
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#3  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:44)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
О как) а я думал, что один не стал включать матч на второй тайм...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 12:37)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
я тоже не смотрел, но осуждаю.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 12:20)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Аналогично. А во втором тайме просто пошел спать.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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