Михаил Кержаков: после второго гола немцев я переключил на хорватов - там поинтереснее было

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился впечатлениями о матче сборной России и Германии (0:3)."После второго гола немцев переключил на Хорватию-Испанию, там было интереснее. Ничего особенного про игру нашей сборной сказать не могу. Неудачный матч", - заявил голкипер.