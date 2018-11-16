Роман Зобнин не сыграет против шведов

Сегодня Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции. Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу - не рисковать здоровьем игрока если для этого имеются даже минимальные основания. pic.twitter.com/v58syS7263 — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2018

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение сборной России.Таким образом, 24-летний хавбек не сыграет против сборной Швеции в матче Лиги наций, который состоится 20 ноября.Из-за проблем с мышцами бедра хавбек "Спартака" пропустил матч РПЛ с "Уфой" (0:2), который состоялся 11 ноября.