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Роман Зобнин не сыграет против шведов

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение сборной России.



Таким образом, 24-летний хавбек не сыграет против сборной Швеции в матче Лиги наций, который состоится 20 ноября.

Из-за проблем с мышцами бедра хавбек "Спартака" пропустил матч РПЛ с "Уфой" (0:2), который состоялся 11 ноября.
Теги: Сборная России Сборная Швеции Зобнин
Сегодня, 13:37
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#4  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:14)
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Болеет за:
«Спартак»
гуд


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 13:46)
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Что за похабная практика вызывать в сборную травмированного игрока? Или усатый там сам их осматривает? Вместо лечения Зобнин теперь летает туда-сюда. И это не единичный случай. Вызовут чела на травме и давай изгаляться. Кретины, куле...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Sharik.SM  Москва (Сегодня, 13:43)
  • +2
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Сколько раз еще будете эту новость печатать? Смакуете что ли?
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Плохая новость.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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