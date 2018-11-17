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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Семёнов - о матче со Швецией: всё в наших руках
Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился ожиданиями от гостевого матча группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Швеции.
"Вчера было свободное время, можно было пройтись по городу. Кто хотел, сходил. Было восстановление: баня, бассейн. Каждый занимался по индивидуальной программе. Хорошо ли, что остались здесь? Не знаю, как погода в Стокгольме. Здесь погода позволяет тренироваться. Тут комфортно.
Хотелось бы посмотреть матч Швеция — Турция, но нет ощущения, что эта игра будет решающей в нашей группе. Всё в наших руках. В матче со Швецией будем выходить и играть на победу вне зависимости от результата сегодняшней встречи.
Сборная Швеции — очень организованная команда. Хорошо развита физически, есть индивидуально сильные футболисты. С ними очень тяжело играть. Индивидуально хорош, например, Форсберг. Насколько понимаю, он не будет играть, но в первой игре очень понравился.
После игры с Германией тактика не изменилась. К каждому сопернику у нас своя тактика. Посмотрим — и будем играть на своих сильных и их слабых сторонах. Если всё сложится удачно, мы попадём в корзину к командам, с которыми приятно играть, чтобы посмотреть на свой уровень. Всегда нужно стремиться подняться и в рейтинге, занимать первое место и играть с лучшими", - цитирует Семёнова "Чемпионат.сом".
"Вчера было свободное время, можно было пройтись по городу. Кто хотел, сходил. Было восстановление: баня, бассейн. Каждый занимался по индивидуальной программе. Хорошо ли, что остались здесь? Не знаю, как погода в Стокгольме. Здесь погода позволяет тренироваться. Тут комфортно.
Хотелось бы посмотреть матч Швеция — Турция, но нет ощущения, что эта игра будет решающей в нашей группе. Всё в наших руках. В матче со Швецией будем выходить и играть на победу вне зависимости от результата сегодняшней встречи.
Сборная Швеции — очень организованная команда. Хорошо развита физически, есть индивидуально сильные футболисты. С ними очень тяжело играть. Индивидуально хорош, например, Форсберг. Насколько понимаю, он не будет играть, но в первой игре очень понравился.
После игры с Германией тактика не изменилась. К каждому сопернику у нас своя тактика. Посмотрим — и будем играть на своих сильных и их слабых сторонах. Если всё сложится удачно, мы попадём в корзину к командам, с которыми приятно играть, чтобы посмотреть на свой уровень. Всегда нужно стремиться подняться и в рейтинге, занимать первое место и играть с лучшими", - цитирует Семёнова "Чемпионат.сом".
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