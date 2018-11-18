Леандро Паредес несчастен в России и хочет перейти из "Зенита" в "Милан"

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес изъявил желание перейти в "Милан".По информации Pianeta Milan, аргентинский футболист не ощущает себя счастливым в России, поэтому хочет вернуться в Италию. СМИ утверждают, что зарубежная команда готова принять хавбека.Также источник рассказал о том, что Паредес уже поделился с друзьями желанием перейти в "Милан".Однако трансфер игрока сине-бело-голубых является сложным процессом, так как петербургский клуб просит за него €30 млн. Руководство "Милана" не устраивает такая цена, ведь Паредес сам хочет вернуться в итальянский футбол.