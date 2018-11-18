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Леандро Паредес несчастен в России и хочет перейти из "Зенита" в "Милан"

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес изъявил желание перейти в "Милан".

По информации Pianeta Milan, аргентинский футболист не ощущает себя счастливым в России, поэтому хочет вернуться в Италию. СМИ утверждают, что зарубежная команда готова принять хавбека.

Также источник рассказал о том, что Паредес уже поделился с друзьями желанием перейти в "Милан".

Однако трансфер игрока сине-бело-голубых является сложным процессом, так как петербургский клуб просит за него €30 млн. Руководство "Милана" не устраивает такая цена, ведь Паредес сам хочет вернуться в итальянский футбол.

"Газета.ру"
Теги: Паредес Зенит Милан
Сегодня, 00:23
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#2  rocker31  К-G (Сегодня, 00:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Кто бы был счастлив,если б стал бомжом...?!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:28)
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Болеет за:
«Зенит»
Руководство "Милана" не устраивает такая цена, ведь Паредес сам хочет вернуться в итальянский футбол.

Не устраивает, значит пусть идут лесом. Меценатов здесь нет.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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