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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов установить систему ВАР за свой счет

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал инициативу РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

– "Локомотив" всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения, – сказал Мещеряков.

– То есть "Локо" не против внедрения ВАР за свой счет?

– Мы готовы установить ВАР у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.

– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.

– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 15:27
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#13  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 17:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Грабите народ без зазрения совести, и во имя чего, содержать институт благородных девиц лёгкого поведения, специализирующихся на интуристах Лиги чемпионов?

Я тебя умоляю... Конечно, грабят во имя личного сверх-обогащения. А эти туристы в бутсах - это так, типа на сдачу...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#12  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:17)
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Болеет за:
«Зенит»
– "Локомотив" всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения, – сказал Мещеряков.

пчелы против меда?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#11  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 17:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
alx64,
Ты - ничтожество. Кто гнусен в сети,тот, ИМХО, гнусен и в жизни. Только в сети более нагл, поскольку безнаказанность ...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 16:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Ты бы призаткнулся бы про народные деньги.

Сам заткнись, ваша госкомпания совсем обнаглела, билеты на общтранспорт растут, как грибы после дождя, совсем совесть потеряли так нагло обдирать народ, и всё втихушку, напрямую из народного кармана. Я тут проехал: маршрутка 30, метро 45, электричка 40, и обратно. 215 рублей, это треть месячной платы за газ, а кто ежедневно ездит?
Грабите народ без зазрения совести, и во имя чего, содержать институт благородных девиц лёгкого поведения, специализирующихся на интуристах Лиги чемпионов?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  styh  Советский Союз (Сегодня, 16:45)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cska1971
В смысле, за счёт РЖД?

Вам россети поставят. Не переживай особо.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#8  alx64   (Сегодня, 16:44)
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acetophenon,
это кто то здеся тявкает????чмо зенитовское завали чудак о тварь воровское!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#7  styh  Советский Союз (Сегодня, 16:44)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Кто бы сомневался, народные паровозные деньги в Локо не считают.

Ты бы призаткнулся бы про народные деньги. Про газ не напомнить, нет?? Или напомнить??


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#6  alx64   (Сегодня, 16:43)
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Blessing,
это чмо здеся тявкает!!!!!!!!!!голубая луна России!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 16:40)
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online

В смысле, за счёт РЖД?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:19)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
online
Болеет за:
«Зенит»

Кто бы сомневался, народные паровозные деньги в Локо не считают.



Кто бы говорил
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#3  Клим Климов   (Сегодня, 16:14)
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Цитата: Blessing
Кто бы сомневался, народные паровозные деньги в Локо не считают.

плюсанул тебе, но забавно слышать от тебя про народные деньги..)
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 16:12)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы сомневался, народные паровозные деньги в Локо не считают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 15:58)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.
Не понял... А какие варианты? Отказаться от VAR? Спасибо, идите на... Потребовать , чтобы заплатили другие клубы? Спасибо, идите на...
Это капитализм, вы же его так хотели? Ну так жрите, не обляпайтесь.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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