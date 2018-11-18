Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов установить систему ВАР за свой счет

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал инициативу РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.– "Локомотив" всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения, – сказал Мещеряков.– Мы готовы установить ВАР у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять.