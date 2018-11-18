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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов установить систему ВАР за свой счет
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал инициативу РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.
– "Локомотив" всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения, – сказал Мещеряков.
– То есть "Локо" не против внедрения ВАР за свой счет?
– Мы готовы установить ВАР у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.
– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.
– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять.
"Спорт-Экспресс"
– "Локомотив" всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения, – сказал Мещеряков.
– То есть "Локо" не против внедрения ВАР за свой счет?
– Мы готовы установить ВАР у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.
– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.
– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять.
"Спорт-Экспресс"
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