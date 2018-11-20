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Сборная Швеции объявила состав на матч с Россией

Сборная Швеции объявила состав на заключительный матч группового этапа Лиги наций против России.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Ольссон, Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон, К. Ольссон.
Теги: Сборная Швеции Сборная России
Вчера, 21:42
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