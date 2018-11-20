Сборная Швеции объявила состав на матч с Россией

Сборная Швеции объявила состав на заключительный матч группового этапа Лиги наций против России.: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Ольссон, Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон, К. Ольссон.