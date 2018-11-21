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Суперкубок России могут перенести на зимнюю паузу - он будет проводиться за рубежом

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности проведения матча за Суперкубок России за рубежом.

"Вопрос на стадии обсуждения. Зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Посмотрим, насколько он будет эффективен.

Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально. Обычно он проводится перед стартом сезона. Но если клубы примут решение, и его одобрит РФС, то один из вариантов проведения - в зимней паузе", - цитирует Прядкина Р-Спорт.
Сегодня, 10:42
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#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
xo4u 4tobi v katare proveli superkubok


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 10:59)
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online

Вот охота им всякие глупости придумывать.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 10:46)
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могут там и остаться никто и не заметит
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:45)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А болельщиков бесплатно повезёте? Или пустые трибуны милее?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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