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Владислав Игнатьев: конечно, мы рассчитывали на другой результат этой игры

Защитник сборной России Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от Швеции в матче Лиги наций (0:2).

"Конечно, мы рассчитывали на положительный результат. Мы готовились к этой игре. К сожалению, пропустили первый мяч, но после этого у Ионова был неплохой момент, чтобы отыграться. Разумеется, мы расстроены результатом.

У нас было не так много времени, но все равно мы провели несколько занятий в том сочетании, в котором вышли сегодня. У нас было время, чтобы подготовиться, поэтому никаких отговорок о несыгранности быть не может", - сказал Игнатьев в эфире "Матч ТВ"
Теги: Сборная Швеции Сборная России Игнатьев
Сегодня, 11:14
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:27)
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Болеет за:
«Спартак»
ploxo rass4itali!


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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