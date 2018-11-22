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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Депутат Госдумы: российские болельщики одни из самых воспитанных и дисциплинированных в мире
Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал инцидент, произошедших с российскими болельщиками 23 октября перед матчем Лиги чемпионов "Рома" — ЦСКА (3:0) в римском метро.
"Наши болельщики самые дисциплинированные, воспитанные и образованные люди. Это показал и прошедший чемпионат мира по футболу 2018. А та грязь, которая в первые дни после аварии выливалась в адрес приехавших поддержать любимую команду, не соответствует действительности - это просто политика Запада.
Это не первый случай, когда происходят попытки дискредитировать российских болельщиков. В предыдущие годы французские и британские власти пытались наговаривать на наших ребят. Хотя всем известно, что именно британские болельщики ведут себя агрессивно и провоцируют волнения", — сказал Дегтярев.
Sport24
"Наши болельщики самые дисциплинированные, воспитанные и образованные люди. Это показал и прошедший чемпионат мира по футболу 2018. А та грязь, которая в первые дни после аварии выливалась в адрес приехавших поддержать любимую команду, не соответствует действительности - это просто политика Запада.
Это не первый случай, когда происходят попытки дискредитировать российских болельщиков. В предыдущие годы французские и британские власти пытались наговаривать на наших ребят. Хотя всем известно, что именно британские болельщики ведут себя агрессивно и провоцируют волнения", — сказал Дегтярев.
Sport24
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