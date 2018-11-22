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Адвокат Мамаева: реакции от потерпевшей стороны на выплату компенсации пока нет
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал новость о выплате футболистом денежной компенсации за нанесённый вред пострадавшей стороне.
"Это право со стороны обвиняемого – в любой момент предварительного расследования принять меры к возмещению вреда. Этим правом мы и сочли возможным воспользоваться ещё в октябре месяце. Суд при рассмотрении дела по существу данное обстоятельство может учесть как смягчающее. Закон предписывает это, суд должен их учесть при постановлении приговора. Если, конечно, дело дойдёт до суда и потерпевший сочтёт возможным примириться с обвиняемым. Такое право у потерпевшего есть, но тут должно быть его волеизъявление, направленное на примирение. В такой ситуации следствие может принять решение о прекращении уголовного преследования.
Решится ли вопрос до суда? Я не могу отвечать за позицию потерпевшего, но мы предприняли меры компенсации после очной ставки. Мы сочли необходимым, что потерпевшему понадобятся средства, чтобы заняться лечением и полностью избежать каких-либо негативных последствий в связи с потасовкой.
Я уведомил следствие о выплате сразу же, следствие наше ходатайство удовлетворило. Представителя потерпевшей стороны уведомили. Какой-либо ответной реакции от потерпевшей стороны до настоящего времени до меня доведено не было", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Это право со стороны обвиняемого – в любой момент предварительного расследования принять меры к возмещению вреда. Этим правом мы и сочли возможным воспользоваться ещё в октябре месяце. Суд при рассмотрении дела по существу данное обстоятельство может учесть как смягчающее. Закон предписывает это, суд должен их учесть при постановлении приговора. Если, конечно, дело дойдёт до суда и потерпевший сочтёт возможным примириться с обвиняемым. Такое право у потерпевшего есть, но тут должно быть его волеизъявление, направленное на примирение. В такой ситуации следствие может принять решение о прекращении уголовного преследования.
Решится ли вопрос до суда? Я не могу отвечать за позицию потерпевшего, но мы предприняли меры компенсации после очной ставки. Мы сочли необходимым, что потерпевшему понадобятся средства, чтобы заняться лечением и полностью избежать каких-либо негативных последствий в связи с потасовкой.
Я уведомил следствие о выплате сразу же, следствие наше ходатайство удовлетворило. Представителя потерпевшей стороны уведомили. Какой-либо ответной реакции от потерпевшей стороны до настоящего времени до меня доведено не было", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
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