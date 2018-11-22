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Адвокат Мамаева: реакции от потерпевшей стороны на выплату компенсации пока нет

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал новость о выплате футболистом денежной компенсации за нанесённый вред пострадавшей стороне.

"Это право со стороны обвиняемого – в любой момент предварительного расследования принять меры к возмещению вреда. Этим правом мы и сочли возможным воспользоваться ещё в октябре месяце. Суд при рассмотрении дела по существу данное обстоятельство может учесть как смягчающее. Закон предписывает это, суд должен их учесть при постановлении приговора. Если, конечно, дело дойдёт до суда и потерпевший сочтёт возможным примириться с обвиняемым. Такое право у потерпевшего есть, но тут должно быть его волеизъявление, направленное на примирение. В такой ситуации следствие может принять решение о прекращении уголовного преследования.

Решится ли вопрос до суда? Я не могу отвечать за позицию потерпевшего, но мы предприняли меры компенсации после очной ставки. Мы сочли необходимым, что потерпевшему понадобятся средства, чтобы заняться лечением и полностью избежать каких-либо негативных последствий в связи с потасовкой.

Я уведомил следствие о выплате сразу же, следствие наше ходатайство удовлетворило. Представителя потерпевшей стороны уведомили. Какой-либо ответной реакции от потерпевшей стороны до настоящего времени до меня доведено не было", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
Сегодня, 17:48
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#2  diego milito 22   (Сегодня, 19:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Адвокат с потерпевшим "разводит" Мамаева на деньги. Поэтому, адвокату с руки нахождение Павла в сизо.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В суде эти деньги швырнёт прямо в лицо Мамаеву. Гордо, с белорусским румянцем на лице. Ты такой реакции хотел? Или надо на коленях благодарить кормильца?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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