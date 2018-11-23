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Дзюба – журналисту: Валентин Юдашкин, верните шубу Новосельцеву

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на открытой тренировке пошутил над верхней одеждой одного из журналистов.

"Верните шубу Новосельцеву, я вас прошу! Ванька приезжал, искал шубу. Валентин Юдашкин!" – сказал футболист.



Теги: Дзюба Новосельцев Зенит
Сегодня, 13:37
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#2  Charodei  Борзя (Сегодня, 14:17)
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  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Кто бы говорил.. Сам то когда перед Быстровым извинишься?
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:42)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
petrosyan ebat, novost goda


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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