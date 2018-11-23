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Павел Яковлев: "Спартак" - самая обсуждаемая команда страны

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Яковлев в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил мнение, что воспитанники столичного клуба часто не могут в нем раскрыться из-за груза ответственности.

– Ворошить прошлое в данный момент не имеет смысла. Что-то тогда зависело от меня, что-то – нет. Сейчас все мои мысли связаны с "Крыльями Советов", и я очень надеюсь, что моя помощь пригодится именно самарской команде.

– По какой причине из "Спартака" уходит немалое количество воспитанников клуба?

– У каждого своя история и своя судьба. В "Спартаке" очень непросто играть из-за огромного груза ответственности перед руководством клуба и многочисленными болельщиками. Все хотят, чтобы эта титулованная команда всегда побеждала. Возможно, психология мешает молодым и талантливым ребятам раскрыться в полной мере. Однако, сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы. Соответственно, из-за отсутствия игровой практики ребята переходят в другие клубы.

– Что сейчас творится в "Спартаке"? Почему в команде нет стабильности?

– Вокруг "Спартака" всегда больше всего разговоров. Гораздо больше, чем про ЦСКА, "Зенит" или тот же "Локомотив". Как ни крути, именно "Спартак" является самой медийной и самой обсуждаемой командой страны. Отчасти это мешает и футболистам, и тренерам, и клубу в целом. Сейчас "Спартак" определился с новым главным тренером, посмотрим, что будет дальше.

"Реальное время"
Теги: Яковлев Спартак
Сегодня, 14:21
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#12  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 16:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Писдеть меньше надо

Сумасшедший,где ты увидел пездёж? Сколько Зина была в пердиве.Открой нам правду


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 15:59)
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online

Цитата: Лечащий Врач
2003 Динамо М(Карл!!!!)-Зенит 7-1
1994 Черноморец(Нр)-Зенит 6-0 Первая Лига,Карл!
Ах,да,забыл.Сотворение Мира в 2007 было

Динамо (М) 9-3 . Сотворение мира в правде , сэр. Писдеть меньше надо и тогда устаканится мир, рабы полезут на пальму, где собственно им место, синьор. Родина русского футбола не на банановых плантациях, как ни странно покажется.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 15:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
.Если развернуть , то и получится, самая писдежная команда. А на деле 0-7.

Ну, это далеко не предел. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 15:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
даже Достоевский собственно Сонечку Мармеладову описал в своих ппроизведениях

2003 Динамо М(Карл!!!!)-Зенит 7-1
1994 Черноморец(Нр)-Зенит 6-0 Первая Лига,Карл!
Ах,да,забыл.Сотворение Мира в 2007 было


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 15:42)
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online

Ухаха.и сразу отписавшиеся бомжеложцы подписались под каждым словом Яка

Да, кстати, сэр, обсуждать , как Вам сказать литературно? Пожалуй слово ш***а подойдет.- интересно, даже Достоевский собственно Сонечку Мармеладову описал в своих ппроизведениях. 1-18 3-10 0-7.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  DROOZD  брянск (Сегодня, 15:38)
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Болеет за:
«Спартак»
Ухаха.и сразу отписавшиеся бомжеложцы подписались под каждым словом Яка


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 15:32)
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online

Так и говорят, что писдеть, не мешки ворочать.Если развернуть , то и получится, самая писдежная команда. А на деле 0-7.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 15:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
чет про Анжи с Енисеем немного пишут

С ними всё ясно, у Анжи денег нет, это не к команде, у Енисея одна явно выраженная проблема, тренер безбагажный, команда не причем, подсунули такого.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 15:14)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это потому что народ любит и ждёт светлые праздники


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 15:06)
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  •  (1)

Цитата: Blessing
Что обсуждать хорошую команду, если у неё всё в порядке, обсуждаются плохие команды, чтобы она видела свои недостатки, и встала на путь истинный.

чет про Анжи с Енисеем немного пишут


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  pasha  Ленинград (Сегодня, 15:02)
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Болеет за:
«Зенит»
"Спартак" - самая обсуждаемая команда страны

Так и есть, но обсуждения тоже разные бывают...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 14:53)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что обсуждать хорошую команду, если у неё всё в порядке, обсуждаются плохие команды, чтобы она видела свои недостатки, и встала на путь истинный.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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