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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Павел Яковлев: "Спартак" - самая обсуждаемая команда страны
Нападающий "Крыльев Советов" Павел Яковлев в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил мнение, что воспитанники столичного клуба часто не могут в нем раскрыться из-за груза ответственности.
– Ворошить прошлое в данный момент не имеет смысла. Что-то тогда зависело от меня, что-то – нет. Сейчас все мои мысли связаны с "Крыльями Советов", и я очень надеюсь, что моя помощь пригодится именно самарской команде.
– По какой причине из "Спартака" уходит немалое количество воспитанников клуба?
– У каждого своя история и своя судьба. В "Спартаке" очень непросто играть из-за огромного груза ответственности перед руководством клуба и многочисленными болельщиками. Все хотят, чтобы эта титулованная команда всегда побеждала. Возможно, психология мешает молодым и талантливым ребятам раскрыться в полной мере. Однако, сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы. Соответственно, из-за отсутствия игровой практики ребята переходят в другие клубы.
– Что сейчас творится в "Спартаке"? Почему в команде нет стабильности?
– Вокруг "Спартака" всегда больше всего разговоров. Гораздо больше, чем про ЦСКА, "Зенит" или тот же "Локомотив". Как ни крути, именно "Спартак" является самой медийной и самой обсуждаемой командой страны. Отчасти это мешает и футболистам, и тренерам, и клубу в целом. Сейчас "Спартак" определился с новым главным тренером, посмотрим, что будет дальше.
"Реальное время"
– Ворошить прошлое в данный момент не имеет смысла. Что-то тогда зависело от меня, что-то – нет. Сейчас все мои мысли связаны с "Крыльями Советов", и я очень надеюсь, что моя помощь пригодится именно самарской команде.
– По какой причине из "Спартака" уходит немалое количество воспитанников клуба?
– У каждого своя история и своя судьба. В "Спартаке" очень непросто играть из-за огромного груза ответственности перед руководством клуба и многочисленными болельщиками. Все хотят, чтобы эта титулованная команда всегда побеждала. Возможно, психология мешает молодым и талантливым ребятам раскрыться в полной мере. Однако, сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы. Соответственно, из-за отсутствия игровой практики ребята переходят в другие клубы.
– Что сейчас творится в "Спартаке"? Почему в команде нет стабильности?
– Вокруг "Спартака" всегда больше всего разговоров. Гораздо больше, чем про ЦСКА, "Зенит" или тот же "Локомотив". Как ни крути, именно "Спартак" является самой медийной и самой обсуждаемой командой страны. Отчасти это мешает и футболистам, и тренерам, и клубу в целом. Сейчас "Спартак" определился с новым главным тренером, посмотрим, что будет дальше.
"Реальное время"
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