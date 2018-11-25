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Николай Валуев: победа "Зенита" станет замечательным подарком мамам Петербурга

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в своем инстаграме заявил, что победа "Зенита" над "Ростовом" в 15-м туре РПЛ стала бы отличным подарком всем матерям Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в России отмечают День матери.

"Всей семьей сегодня пойдем болеть за "Зенит". "Зенитушка", дави… Удачи нам вечером! Получился бы замечательный подарок мамам Петербурга. Ведь сегодня День Мамы", — написал Валуев в "инстаграме".

Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 14:18
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#1  Миша Гратов   (Сегодня, 14:23)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 25.11.2018 [жалоба]
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