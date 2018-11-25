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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Николай Валуев: победа "Зенита" станет замечательным подарком мамам Петербурга
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в своем инстаграме заявил, что победа "Зенита" над "Ростовом" в 15-м туре РПЛ стала бы отличным подарком всем матерям Санкт-Петербурга.
Напомним, сегодня, 25 ноября, в России отмечают День матери.
"Всей семьей сегодня пойдем болеть за "Зенит". "Зенитушка", дави… Удачи нам вечером! Получился бы замечательный подарок мамам Петербурга. Ведь сегодня День Мамы", — написал Валуев в "инстаграме".
Напомним, сегодня, 25 ноября, в России отмечают День матери.
"Всей семьей сегодня пойдем болеть за "Зенит". "Зенитушка", дави… Удачи нам вечером! Получился бы замечательный подарок мамам Петербурга. Ведь сегодня День Мамы", — написал Валуев в "инстаграме".
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