Николай Валуев: победа "Зенита" станет замечательным подарком мамам Петербурга

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в своем инстаграме заявил, что победа "Зенита" над "Ростовом" в 15-м туре РПЛ стала бы отличным подарком всем матерям Санкт-Петербурга.Напомним, сегодня, 25 ноября, в России отмечают День матери."Всей семьей сегодня пойдем болеть за "Зенит". "Зенитушка", дави… Удачи нам вечером! Получился бы замечательный подарок мамам Петербурга. Ведь сегодня День Мамы", — написал Валуев в "инстаграме".