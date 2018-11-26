РПЛ разработает норму общения игроков с журналистами

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что руководство планирует разработать норму общения футболистов с представителями СМИ.По словам президента РПЛ, необходимо наладить постоянное взаимодействие клубов и прессы, но в то же время пересмотреть обязательную норму этого контакта. В настоящий момент в сборной России по футболу существуют штрафные санкции за отказ игроков общаться с журналистами. Также Прядкин отметил, что РПЛ уже прошла достаточно большой путь с точки зрения открытости, но еще многое предстоит сделать.