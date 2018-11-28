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Сергей Капков - о "Спартаке": Федун тратит свои деньги, и это его клуб, а не болельщиков

Бывший вице-президент РФС Сергей Капков поделился мнением о владельце "Спартаке" Леониде Федуне.

"Федун тратит свои деньги, и это его клуб. И он вправе снимать тренера и назначать. Болельщики могут на него обижаться, троллить и многое другое. Клуб, наверное, должен начать диалог с этими болельщиками. Но это вопрос времени.

Федун должен либо оставить Глушакова, либо продать. Любая стратегия - это выбор, отказ от чего-то. Ты можешь либо уволить Глушакова, либо главного тренера", — сказал Капков в программе "Футбольные люди".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 12:50
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8
(7)
#8  DimamiD   (Сегодня, 13:44)
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online

ресурсы принадлежат народу, значит и деньги тоже народные
Регистрация: 6.04.2017 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 13:29)
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Болеет за:
«Зенит»
Клуб, наверное, должен начать диалог с этими болельщиками.

Как он себе это представляет, диалог с толпой самодуров?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 13:20)
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online

Цитата: casabl
Капков, напоминаю вам. что деньги, которые "тратит"Федун, имеют своё экономическое происхождение. Он их не "зарабатывает" , а получает в результате капиталистической стрижки купонов, биляд. Может напомнить о том, что за мясными страдает куча народу и вносит в дело сраптака кучу своих денех? Так что , болелы имеют ПРАВО требования.

" Ты посмотри на эти сучьи рожи" . От них этих, разжиревших на народных бедах толстощеких, требовать можно разве что снега зимой. да и то с низким поклоном- бесполезно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  casabl   (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (3)
online

Капков, напоминаю вам. что деньги, которые "тратит"Федун, имеют своё экономическое происхождение. Он их не "зарабатывает" , а получает в результате капиталистической стрижки купонов, биляд. Может напомнить о том, что за мясными страдает куча народу и вносит в дело сраптака кучу своих денех? Так что , болелы имеют ПРАВО требования.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 13:12)
  • -3
  •  (5)
online

Федун тратит свои деньги

Копеечки можно сказать кот наплакал. Денежки, денюжки. А как же совесть? Воцарилась тишина. - Недопонял, сказал бывший политрук .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:05)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тоже мне новость smile ... Хотя... для кого то, возможно, и новость. Закончилось то время, когда было все просто.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 13:00)
  • +6
  •  (8)

А мы знаем что у нас тут ничего нет, кроме валежника и то пока ещё не точно, может с нового года дозволят собирать, хоть бы не сорвалось) А так тут всё принадлежит федунам, миллерам сечиным и другим друзьям виолончелиста
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  guns111  Выборг (Сегодня, 12:56)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно свои, лукойл частный - деньги его, деньги его - клуб его. Ни капли народного


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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