Футболисты "Анжи" посетили детский дом (видео)

28 ноября, футболисты "Анжи" Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа поучаствовали в благотворительной акции.Они посетили Специальный коррекционный детский дом в Каспийске для детей-сирот с проблемами в интеллектуальном развитии.Футболисты пообщались с детьми, ответили на их вопросы, вместе с ними посоревновались в различных конкурсах, показали небольшой мастер-класс, а затем вручили детям подарки и огромный торт.