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Футболисты "Анжи" посетили детский дом (видео)

28 ноября, футболисты "Анжи" Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа поучаствовали в благотворительной акции.

Они посетили Специальный коррекционный детский дом в Каспийске для детей-сирот с проблемами в интеллектуальном развитии.

Футболисты пообщались с детьми, ответили на их вопросы, вместе с ними посоревновались в различных конкурсах, показали небольшой мастер-класс, а затем вручили детям подарки и огромный торт.

Теги: Анжи
Сегодня, 12:07
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#1  xxd   (Сегодня, 12:14)
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Болеет за:
ЦСКА
Пешком что ли шли? Денег то нет..
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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