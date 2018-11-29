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Андрей Аршавин: игра с голландцами - самая памятная в моей карьере

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о самом памятном матче в карьере.

"Какая игра запомнилась больше всего? Конечно, матч против Голландии. Одно дело играть за клуб, а другое за свою страну.

Если бы была возможность поменять что-то в своей карьере, то я бы ничего не поменял", — передаёт слова Аршавина "Чемпионат".
Теги: Аршавин Сборная России Сборная Голландии
Сегодня, 13:53
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Матч был - ОГНИЩЕ!!! Спасибо за ту игру, Андрей Сергеевич!

Лукавит Андрей...неужели бы не хотел, что бы клуб его тогда в Барсу отпустил??? Да не поверю никогда. Это действительно то самое, вершина карьеры футболиста, признание его таланта и невероятный стимул становиться лучше. Лучшие партнеры , сильнейший тренер, возможности. Барса тех лет была мега крутой.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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