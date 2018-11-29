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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
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Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну (3)
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"ПСЖ" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы
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Матч "Шахтер" - "Лион" может пройти во Львове (1)
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Николай Писарев стал главным тренером "Урожая"
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Андрей Аршавин: игра с голландцами - самая памятная в моей карьере
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о самом памятном матче в карьере.
"Какая игра запомнилась больше всего? Конечно, матч против Голландии. Одно дело играть за клуб, а другое за свою страну.
Если бы была возможность поменять что-то в своей карьере, то я бы ничего не поменял", — передаёт слова Аршавина "Чемпионат".
"Какая игра запомнилась больше всего? Конечно, матч против Голландии. Одно дело играть за клуб, а другое за свою страну.
Если бы была возможность поменять что-то в своей карьере, то я бы ничего не поменял", — передаёт слова Аршавина "Чемпионат".
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