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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Он убрал меня, и все посыпалось" - огненная переписка Андрея Ещенко с болельщиками
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после поражения от "Рапида" (1:2) вступил в переписку с болельщиками команды в инстаграме.
– Ну че, старая гвардия? Сами уйдете или дальше будете нас позорить? – написал один из болельщиков.
– Че ты не говорил, когда выиграли чемпионат и Суперкубок? Несчастье ты, – ответил Ещенко.
— Хватит жить прошлыми заслугами. После каждого позорного поражения будете про чемпионство вспоминать? Если не тянете, тренируйтесь больше. Если тренироваться нет желания, займитесь балетом. Бабло лопатой гребете, а 90 минут отпахать, как настоящие мужики, не можете. Несчастье это ты, Андрей.
— Мы виноваты, и никто с нас ответственности не снимает. Но писать и об####ть на поле — это что…
— Всю жизнь, что ли, будешь теперь этим чемпионством прикрываться?! За текущий результат держи ответ!
— Согласен, сейчас не ахти. Сколько событий прошло вокруг команды. И вы тоже виноваты, верите слухам.
— Почему вы Карреру, как своего капитана, не защищали перед руководством? Может, потому что понимали, чем попахивало? Сколько Каррера ставил Глушака в основу, а он на свой уровень чемпионского сезона так и не вышел.
— Он вообще убрал меня, и потом все посыпалось. Вы думаете, что все знаете, но нет.
— Так расскажите! В чем проблема? Выдайте правду! Может, мы тогда поймем, в чем проблема, но пока все выглядит не в пользу нашего русского костяка. Мы же нормальные люди, все поймем.
— Если разрешат — расскажу. А так — не могу, – написал Ещенко.
Инстаграм Андрея Ещенко
– Ну че, старая гвардия? Сами уйдете или дальше будете нас позорить? – написал один из болельщиков.
– Че ты не говорил, когда выиграли чемпионат и Суперкубок? Несчастье ты, – ответил Ещенко.
— Хватит жить прошлыми заслугами. После каждого позорного поражения будете про чемпионство вспоминать? Если не тянете, тренируйтесь больше. Если тренироваться нет желания, займитесь балетом. Бабло лопатой гребете, а 90 минут отпахать, как настоящие мужики, не можете. Несчастье это ты, Андрей.
— Мы виноваты, и никто с нас ответственности не снимает. Но писать и об####ть на поле — это что…
— Всю жизнь, что ли, будешь теперь этим чемпионством прикрываться?! За текущий результат держи ответ!
— Согласен, сейчас не ахти. Сколько событий прошло вокруг команды. И вы тоже виноваты, верите слухам.
— Почему вы Карреру, как своего капитана, не защищали перед руководством? Может, потому что понимали, чем попахивало? Сколько Каррера ставил Глушака в основу, а он на свой уровень чемпионского сезона так и не вышел.
— Он вообще убрал меня, и потом все посыпалось. Вы думаете, что все знаете, но нет.
— Так расскажите! В чем проблема? Выдайте правду! Может, мы тогда поймем, в чем проблема, но пока все выглядит не в пользу нашего русского костяка. Мы же нормальные люди, все поймем.
— Если разрешат — расскажу. А так — не могу, – написал Ещенко.
Инстаграм Андрея Ещенко
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