"Он убрал меня, и все посыпалось" - огненная переписка Андрея Ещенко с болельщиками

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после поражения от "Рапида" (1:2) вступил в переписку с болельщиками команды в инстаграме.– Че ты не говорил, когда выиграли чемпионат и Суперкубок? Несчастье ты, – ответил Ещенко.— Мы виноваты, и никто с нас ответственности не снимает. Но писать и об####ть на поле — это что…— Согласен, сейчас не ахти. Сколько событий прошло вокруг команды. И вы тоже виноваты, верите слухам.— Он вообще убрал меня, и потом все посыпалось. Вы думаете, что все знаете, но нет.— Если разрешат — расскажу. А так — не могу, – написал Ещенко.