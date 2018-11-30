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"Он убрал меня, и все посыпалось" - огненная переписка Андрея Ещенко с болельщиками

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после поражения от "Рапида" (1:2) вступил в переписку с болельщиками команды в инстаграме.

– Ну че, старая гвардия? Сами уйдете или дальше будете нас позорить? – написал один из болельщиков.

– Че ты не говорил, когда выиграли чемпионат и Суперкубок? Несчастье ты, – ответил Ещенко.

— Хватит жить прошлыми заслугами. После каждого позорного поражения будете про чемпионство вспоминать? Если не тянете, тренируйтесь больше. Если тренироваться нет желания, займитесь балетом. Бабло лопатой гребете, а 90 минут отпахать, как настоящие мужики, не можете. Несчастье это ты, Андрей.

— Мы виноваты, и никто с нас ответственности не снимает. Но писать и об####ть на поле — это что…

— Всю жизнь, что ли, будешь теперь этим чемпионством прикрываться?! За текущий результат держи ответ!

— Согласен, сейчас не ахти. Сколько событий прошло вокруг команды. И вы тоже виноваты, верите слухам.

— Почему вы Карреру, как своего капитана, не защищали перед руководством? Может, потому что понимали, чем попахивало? Сколько Каррера ставил Глушака в основу, а он на свой уровень чемпионского сезона так и не вышел.

— Он вообще убрал меня, и потом все посыпалось. Вы думаете, что все знаете, но нет.

— Так расскажите! В чем проблема? Выдайте правду! Может, мы тогда поймем, в чем проблема, но пока все выглядит не в пользу нашего русского костяка. Мы же нормальные люди, все поймем.

— Если разрешат — расскажу. А так — не могу, – написал Ещенко.

Инстаграм Андрея Ещенко
Теги: Спартак Ещенко
Сегодня, 09:49
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22
(2)
#22  Thor   (Сегодня, 11:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто-то еще сомневается в существовании Ромашки ?


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#21  safonas   (Сегодня, 11:29)
  • +1
  •  (1)
online

весной и осенью не убирал вас Макар и что? напомнить результат?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#20  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если дальше у сратптака все так будет, то ни только Кононов , но и Гвардиола совместно с Моуриньо и зиданом не помогут!!
Кучука боровьев вонючих!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#19  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:24)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
"Он убрал меня, и все посыпалось"

Какая самонадеянная глупость.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#18  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: junga
Да неужели не понятно, даже по виду Каррера типичный самолюбивый нарцисс. И интриган, приручил фанов и манипулировал ситуацией. Для игры и команды что он реально сделал, ну вот что? Чемпионство, да, но это объективно не его заслуга даже на 50%, команда была готовая. А потом он показал что как ГТ полный ноль, но карерофилам это бревно в глазу не мешает


т.е если выиграли чемпионство, значит тренер не причем, а заслуга команды, если команда проигрывает, то виноват тренер, а команда не при чем.
Довольно странно)
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#17  К.А.  Столица (Сегодня, 11:11)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
К.А.,
Ну если у вас не просто дерьмо команда, а просто откровенное дерьмище, омерзительно за эту шваль хоть как то переживать

ты себя ненавидишь наверно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#16  MAG554  UdSSR (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
— Если разрешат — расскажу. А так — не могу,

это кто должен разрешить? Федун? тогда этот сериал будет вечен, как Санта Барбара.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#15  junga  Сочи (Сегодня, 11:03)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да неужели не понятно, даже по виду Каррера типичный самолюбивый нарцисс. И интриган, приручил фанов и манипулировал ситуацией. Для игры и команды что он реально сделал, ну вот что? Чемпионство, да, но это объективно не его заслуга даже на 50%, команда была готовая. А потом он показал что как ГТ полный ноль, но карерофилам это бревно в глазу не мешает


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#14  zeracool  москва (Сегодня, 10:52)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
блин интересна правда..что же там реально произошло,что слить карреру..
мое мнение он просто хотел заставить их работать как работают в ювентусе, но они просто не захотели пахать, отсюда все и пошло..
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#13  guns111  Выборг (Сегодня, 10:41)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Хватит жить прошлыми заслугами. После каждого позорного поражения будете про чемпионство вспоминать?

Подставной


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#12  andrews74  Ухта (Сегодня, 10:21)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Lols,
Так может стоит за Ньюкасл попереживать? Где он там в своей лиге?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#11  Колян Безмолвный   (Сегодня, 10:13)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мало ли чего он говорит!Ещенко в авторитеты Спартака не попал а значит его слово ничего не весит!АУЕй!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#10  Александр  Тверь (Сегодня, 10:13)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Чтобы идти в будущее, надо избавиться от прошлого.
To go to the future, you need to get rid of the past.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#9  Поло   (Сегодня, 10:13)
  • +7
  •  (11)

Ещ вроде производит впечатление здравомыслящего человека.. Сам же должен понимать "с кем поведешься- от того и наберешься". Что касается "убрал и все посыпалось", то рассчитывать на то, что в 34 ты имеешь неприкосновенное место в составе глупо. Тем более, что Рассказов прямо сейчас выглядит не хуже. Задача тренера, который не приходит в команду на пол года - год, как все наши ЮраноГамулы - выстраивать стратегию развития состава и подтягивать молодежь. Фергюсон проработал в МЮ почти 30 лет и не припомню я что-то конфликтов с Невиллами, когда тех посадили на лавку. А они, на секундочку, ни одно чемпионство брали!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#8  Lols  Лондон (Сегодня, 10:12)
  • -5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
К.А.,
Ну если у вас не просто дерьмо команда, а просто откровенное дерьмище, омерзительно за эту шваль хоть как то переживать
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  зенитовец  СССР (Сегодня, 10:12)
  • +2
  •  (12)

Цитата: Lols
Мне одному насрать на эту убогую команду где половина игроков иуд и плевать они хотели на болельщиков

Нет, нас миллионы!
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#6  К.А.  Столица (Сегодня, 10:09)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Мне одному насрать на эту убогую команду где половина игроков иуд и плевать они хотели на болельщиков

тебе,как первому кто тут отметился,насраь больше всех.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#5  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:04)
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Смешной человечек...
Он вообще убрал меня, и потом все посыпалось.

:))) Ну прям Роналдо и Месси в одном флаконе :)))
когда выиграли чемпионат и Суперкубок?

В спорте надо каждый день заново всё доказывать. А тут всё понятно. Радостные воспоминания есть. Больше ничего не надо.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 10:04)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж... если при Червиченко убивали Спартак, то Федун, похоже, убил команду окончательно. Осталось только запретить болельщикам посещать матчи...
А то в следующий раз может выбежать на поле не один болельщик а тысяча...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 10:01)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
Какой-то додик, понятно, что по контракту ему запрещено подобные вещи рассказывать, но нахера подобные переписки начинать))

Хотя, если новоявленный физручила, со взглядом неоднократно побитой собаки не может контролировать подобные контакты игрока с болельщиками, где только бензин в огонь льётся новой дозой, то это проблемы тренеришки, вообразившего, что его будут слушаться, а по факту нулевой авторитет имеющего в команде.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 10:01)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы он тебя убрал по-настоящему, ты бы в инстрамах не отсвечивал.. Пуп земли, мля


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 09:58)
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Мне одному насрать на эту убогую команду где половина игроков иуд и плевать они хотели на болельщиков
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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