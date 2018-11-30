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Напавший на Глушакова болельщик будет ожидать решения суда в полиции

Фаната московского "Спартака", напавшего на Дениса Глушакова на 70-й минуте матча Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2), оставят в полиции до суда.

В середине второго тайма встречи на поле появился болельщик. Он побежал к Глушакову и попытался напасть на него. Фаната остановили игроки красно-белых, а затем они передали его правоохранительным органам.

Столичная полиция возбудила в его отношении административное дело по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Болельщику грозят 15 суток ареста и лишение права посещения спортивных мероприятий на срок от одного до семи лет.

Р-Спорт
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 11:48
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#3  Юрий Громов   (Сегодня, 13:05)
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#2  Denx   (Сегодня, 12:46)
  • +1
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Вы че слепые там же видно что он подошел ему сказать что то но ГЛУШАк его первым ударил или отттолкнул ...Чеж вы такие тупые все или школьники???
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 12:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Надо прежде всего ужесточать ответственность за такое, если не уголовную, так административную, впаять такой штраф, чтобы другим подобным дебилам не повадно было, это-же самый настоящий комикадзе, вот такое стадо, состоящее из таких вот "болельщиков-комикадзе" сидят на трибуне и по команде атакуют цель, на этот раз, целью являлся Глушаков, завтра ещё кто-нибудь, тот, кого сделают крайним.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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