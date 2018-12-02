Беленов сравнялся с Акинфеевым по числу отбитых пенальти

Александр Беленов сравнялся с Игорем Акинфеевым по числу отраженных пенальти!



Теперь у них по 15 отраженных ударов с 11-метровой отметки. Впереди только Роман Березовский – 18 сэйвов с пенальти pic.twitter.com/uKjBQACp71