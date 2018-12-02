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Беленов сравнялся с Акинфеевым по числу отбитых пенальти

На 77-й минуте матча 16-го тура РПЛ между "Уфой" и "Анжи" (0:0) голкипер уфимской команды Александр Беленов отразил пенальти.

По числу нереализованных в его ворота пенальти в РПЛ Беленов сравнялся с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым — 15. Лидирует по этому показателю Роман Березовский — 18 раз не забивался пенальти в его ворота.

Теги: Беленов Акинфеев
Сегодня, 00:20
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:02)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
вот если бы в ЛЧ этот сейв нам как-то помог
команда так и продолжила стоять

Имеются ввиду пенальти только в ЧР, причём не уточняется: в первенстве (т.е. лигах рангом ниже) и кубке они тоже считали? Я вот лично не догоняю: он столько (мало) в РПЛ играет м- когда ему пробить-то столько успели? Так что, как и с Гильерме (типа, он догнал Акинфеева по "сухарям", но не уточнили, что по "сухарям" лишь в нынешнем сезоне, данная статистика притянута за уши. Можно, например, сказать, что я провёл за сборную больше матчей, чем Игнашевич и при этом не соврать, ежели не уточнять, что он играл за сборную страны, а я за сборные двора и садового товарищества.


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Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 00:34)
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Болеет за:
ЦСКА
вот если бы в ЛЧ этот сейв нам как-то помог
команда так и продолжила стоять


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