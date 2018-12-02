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Новая песня от Дмитрия Назарова после победы "Спартака" в дерби (видео)

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров выложил в инстаграм новую песню после победы красно-белых над "Локомотивом" (2:1).



Напомним, вчера "Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" благодаря голам Дениса Глушакова и Луиса Адриано.
Теги: Спартак Локомотив Назаров
Сегодня, 12:48
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#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 13:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бард новоявленный, ёклмн! И не успокоится никак, рифмоплет!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  arte.garipov  город Белгород (Сегодня, 12:55)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
идиот
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 12:52)
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
сколько ещё этого алкаша постить будут?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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