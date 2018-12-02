Новая песня от Дмитрия Назарова после победы "Спартака" в дерби (видео)

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров выложил в инстаграм новую песню после победы красно-белых над "Локомотивом" (2:1).Напомним, вчера "Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" благодаря голам Дениса Глушакова и Луиса Адриано.