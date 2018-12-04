В Москве жестоко избили подростка-инвалида из-за шарфа "Динамо"

На западе Москвы гастарбайтеры из Таджикистана избили подростка-инвалида.Причиной нападения стал шарф с символикой московского футбольного клуба "Динамо". Жертвой стал 16-летний парень, учащийся первого курса колледжа по специальности автослесарь. Год назад он попал в ДТП, в результате которого получил травму головы, а в области таза был установлен имплант.В тот вечер он с другом находился в торговом центре, где к ним подошел незнакомый парень и сказал снять шарф с динамовской символикой. Несмотря на то, что просьба была выполнена, парень настоял на том, чтобы они вышли на улицу. Направляясь в соседний двор, пострадавший подвернул ногу и посетовал на то, что не может идти. В ответ парень получил удар ногой по голове, а когда с агрессором сцепился его друг, появилось еще около пяти человек, которые начали избивать лежащего на земле парня-инвалида.Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Парень был доставлен в реанимацию.Полиции удалось задержать главного фигуранта дела. Им является 16-летний уроженец Таджикистана Абдусалам. Он признался, что конфликт произошел из-за шарфа, но своих приятелей не называет. Пострадавший, переведенный из реанимации, узнал нападавшего.Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и продолжается работа по установлению всех причастных избиению.