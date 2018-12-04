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В Москве жестоко избили подростка-инвалида из-за шарфа "Динамо"

На западе Москвы гастарбайтеры из Таджикистана избили подростка-инвалида.

Причиной нападения стал шарф с символикой московского футбольного клуба "Динамо". Жертвой стал 16-летний парень, учащийся первого курса колледжа по специальности автослесарь. Год назад он попал в ДТП, в результате которого получил травму головы, а в области таза был установлен имплант.

В тот вечер он с другом находился в торговом центре, где к ним подошел незнакомый парень и сказал снять шарф с динамовской символикой. Несмотря на то, что просьба была выполнена, парень настоял на том, чтобы они вышли на улицу. Направляясь в соседний двор, пострадавший подвернул ногу и посетовал на то, что не может идти. В ответ парень получил удар ногой по голове, а когда с агрессором сцепился его друг, появилось еще около пяти человек, которые начали избивать лежащего на земле парня-инвалида.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Парень был доставлен в реанимацию.Полиции удалось задержать главного фигуранта дела. Им является 16-летний уроженец Таджикистана Абдусалам. Он признался, что конфликт произошел из-за шарфа, но своих приятелей не называет. Пострадавший, переведенный из реанимации, узнал нападавшего.Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и продолжается работа по установлению всех причастных избиению.

МК
Теги: Динамо
Сегодня, 14:28
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#11  Точка Невозврата  Саратов (Сегодня, 14:49)
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online

Депортировать на куй.Парняге здоровья.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#10  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 14:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
А где же сцуко статья о разжигании национальной розни ? Если бы русские отметелили таджикаузбекаХЗкого , уже бы стоял вой от их диаспор , что избит из за " нерусскости " , а тут , значит , шарфик ?

Контрреволюционные вещи говорите. У вас,говорят,их ещё не так много.У нас-каждое второе лицо


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:45)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Отправить шакала на родину и запретить въезд в страну пожизненно.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 14:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
diego milito 22,
Обожай комментаторов которые во всех бедах Путина винят satisfied
Думаю в ситуации с Глушаковым тоже какая-то "Путинская система" виновата.

То есть парень шарф таки снял - значит конфликта не хотел, возникает вопрос зачем он пошел с ними? Явно ведь намек на драку был.


Это не обвинение, а констатация факта.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  Sergeevich   (Сегодня, 14:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
diego milito 22,
Обожай комментаторов которые во всех бедах Путина винят satisfied
Думаю в ситуации с Глушаковым тоже какая-то "Путинская система" виновата.

То есть парень шарф таки снял - значит конфликта не хотел, возникает вопрос зачем он пошел с ними? Явно ведь намек на драку был.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#6  oksva  Спб (Сегодня, 14:37)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
А где же сцуко статья о разжигании национальной розни ? Если бы русские отметелили таджикаузбекаХЗкого , уже бы стоял вой от их диаспор , что избит из за " нерусскости " , а тут , значит , шарфик ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#5  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 14:36)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Епаное зверьё шакалье, только толпой гасить и могут.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 14:34)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Путинская система замены русских на таджиков/узбеков во всей красе.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 14:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Ублюдка на 10 лет в одиночу.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  кандид  Млечный путь (Сегодня, 14:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, слава Богу что не наш ( русский ) долпоеб . С этим можно не церемониться rage
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#1  LIAZ677   (Сегодня, 14:31)
  • 0
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online

Дебилы
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
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