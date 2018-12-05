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"На это невыносимо смотреть!" - мать Кокорина разрыдалась в суде

Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина, Светлана, разрыдалась в Тверском суде Москвы после объявления решения о продлении ареста ее сыну на два месяца, до 8 февраля.

"Мать Кокорина рыдает навзрыд, просто невыносимо смотреть на это", — написала в твиттере корреспондент русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:24
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:32)
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«Спартак»
Твой сын уверенно шёл к этой ситуации несколько лет подряд. Что сейчас плакать, коли ты не смогла на него повлиять вовремя? Да и страшного ничего нет в том, что они 4 месяца там посидят. Это не безвинно осуждённые и расстрелянные ни за что по делу серийного убийцы Ткача. да у нас в стране за каждым серийником пара-тройка безвинно расстрелянных людей есть. Вот там надо плакать.

Только с 1962-го по 1990 годы в СССР были казнено порядка 21 000 человек. Но сколько из них были виновны на самом деле? Признание выбивалось порой физическими методами. На отдельные факты, свидетельствовавшие о непричастности подозреваемого к преступлению, умышленно закрывали глаза.

Вор должен сидеть в тюрьме!

«Витебский маньяк» Геннадий Михасевич совершил свое первое убийство в 1971 году. По этому делу за восемь лет, что велось следствие, были осуждены 14 человек. Убийства не рассматривались как серийные. За решеткой оказывались люди, у которых не было алиби, либо случайно связанные с жертвами или местом, где обнаруживали тела.

Так, на десять лет был осужден некто Глушаков, давший ложные показания под влиянием угроз. В 1979 году за убийство девушки были осуждены любовники Николай Тереня и Людмила Кадушкина. Тереню приговорили к расстрелу. Кадушкина же оговорила себя и своего приятеля и получила всего 15 лет за «чистосердечное» признание.


Александр Кравченко был расстрелян за убийства, совершенные Андреем Чикатило.


«Просмотрев статистику сводной таблицы основанной на данных Судебного департамента, скажу — по всем статьям УК оправдательных приговоров вынесено менее 0.8 %.
Сейчас в России всего 20 000 судей, которые вынесли 2 000 оправдательных приговоров за год (оправдано 8 855 человек). Т. е. среднестатистический российский судья выносит 1 (ОДИН! ) оправдательный приговор в ДЕСЯТЬ ЛЕТ!!».
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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