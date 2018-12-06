Олег Кононов: Еременко может остаться в "Спартаке". Мне он всегда был симпатичен

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал будущее полузащитника Романа Еременко и рассказал о травмах в команде."Что с Комбаровым? Пока информации нет. Прямо со стадиона он поехал на обследование. Насчет крестов у Ещенко - это пока только предположение.Еременко? Все зависит от него самого и его здоровья. Он может остаться в команде. Мне всегда была симпатична его манера игры", - заявил Кононов.