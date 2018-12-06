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Олег Кононов: Еременко может остаться в "Спартаке". Мне он всегда был симпатичен

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал будущее полузащитника Романа Еременко и рассказал о травмах в команде.

"Что с Комбаровым? Пока информации нет. Прямо со стадиона он поехал на обследование. Насчет крестов у Ещенко - это пока только предположение.

Еременко? Все зависит от него самого и его здоровья. Он может остаться в команде. Мне всегда была симпатична его манера игры", - заявил Кононов.

"СЭ"
Теги: Кононов Еременко
Сегодня, 10:16
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#2  Freddy   (Сегодня, 11:36)
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И снова задымились ослиные дымоходы))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:18)
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Болеет за:
«Спартак»
правильно Олег, вокруг Романа Еременко и Ромки Зобнина нужно строить новую команду!
Глушакова и Фернандо в новой команде быть не должно! по крайней мере в основе!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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