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Юлия Перхун вручила Акинфееву приз за 300 "сухих" матчей

Перед матчем 17-го тура чемпионата России ЦСКА – "Енисей" вратарю и капитану хозяев Игорю Акинфееву был вручен приз за 300 игр "на ноль" в карьере.

Юбилейной для него стала игра 16-го тура против "Ростова" (0:0). Мемориальную доску голкипер получил из рук вдовы экс-вратаря армейцев Сергея Перхуна Юлии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 16:07
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#3  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 16:21)
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  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Ужасная трагедия. Перхунам сочувствие и соболезнования. Будунову сил жить дальше. Виновных тут нет. Каждый из них боролся честно и до конца.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 16:16)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это святое. Перхун столько не доиграл... Вечная память!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Кир Мяс   (Сегодня, 16:08)
  • +1
  •  (5)
online

смотрел я этот мат, даже как-то хочется, чтоб вратари носили шлемы, ну типа , как у Чеха
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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