Магомед Адиев: когда я возглавил "Анжи", команда в меня не верила, меня вообще не воспринимали

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться по ходу первой части сезона.— Так сразу и не ответишь. Главный вывод — можно не просто играть в этой лиге, а добывать очки при правильном построении команды. В последнее время я меньше стал заниматься тренерством, а больше — какими-то мотивирующими вещами. Моя работа ушла на второй план. Все-таки у меня остался осадок в этом плане, я стремлюсь больше заниматься тренерскими вещами — подготовкой, анализом соперников и так далее.Приходилось либо уговаривать, либо требовать, либо договариваться. Главный критерий был — оставаться командой. Это у них должно было заложено в ДНК. А приходилось вбивать в них, что это надо. В конце года мы стали командой. Хоть и результат 0:3, но я доволен ребятами. Как бы игра ни складывалась, они выглядят командой.— Я не буду говорить о себе, это будет очень неправильно. Выходят и играют ребята. У меня есть ощущение, что в каких-то играх я правильно подготовил команду. Проиграл однозначно игру с "Краснодаром". Я вспоминаю и умиляюсь — что со мной должно было случиться, чтобы я так сыграл.Было два сложных периода. Первый — когда я только возглавил команду. Команда в меня не верила. Я пришел ниоткуда. Футболисты меня вообще не воспринимали. Мне тогда казалось, что я переоценил свои силы. Что бы я ни говорил, передо мной стояла стена. Вы меня сейчас слушаете, а футболисты тогда меня не воспринимали. Когда проиграли «Енисею» 0:4, пришлось прилагать другие методы.Второй самый сложный момент — это игра с «Краснодаром». Команда трещала по швам, когда мы летели в Москву. Игроки говорили, что они не выйдут на поле, и у каждого были свои аргументы.— Группа футболистов, которая качественно добавила. Например, Глебов — кем он был, когда я приходил в команду, а по ходу чемпионата он стал игроком основной обоймы. У нас в составе были одни дебютанты. Удалый дебютировал в 34 года, Дюпин дебютировал, Савичев вылетал с "Хабаровском", Рабиу два года не играл после травм, Кулик два года провел в первой лиге. Мы пытались выводить их на какой-то уровень.