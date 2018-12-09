Карасев - красавец и отлично отработал. Карпин неправ, а истерика "Ростова" абсолютно неуместна

Сергею Карасеву достался очень сложный матч, но он провел его на высоком уровне. Главный арбитр разобрался во всех спорных эпизодах и не допустил ни одной серьезной ошибки.объясняет, почему Валерию Карпину не стоит предъявлять претензии судьям и почему "Ростов" абсолютно не прав, когда устраивает эмоциональную истерику после встречи с "Крыльями".С момента окончания игры в Самаре прошли почти сутки. Сейчас можно в спокойной атмосфере разобрать по полочкам все то, что случилось в ней. С первой и до последней минуты. События концовки встречи, конечно, затмили все то, что было раньше, но давайте вспоминать.Полузащитник "Крыльев" идет в жесткий подкат под Гацкана. Карасев незамедлительно достает из кармана желтую карточку, сразу же пресекая подобную грубость. Решение не вызывающее вопросов. Более того, его можно интерпретировать как обозначение уровня допустимых и недопустимых действий в конкретном матче.Самарский клуб зарабатывает угловой. Идет подача в район 11-метровой отметки, где защитник "ростовчан" заваливает на газон Самарджича. Сомнений в том, что это фол, нет. Еще одно верное решение Карасева.Все начинается с того, что капитан "Крыльев" сам отбирает мяч и отдает пас на Антона. Румын ошибается в дальнейшей передаче, а Корниленко старается тут же вступить в новый отбор. Получается у него это не очень удачно и весьма агрессивно. Сергей грубо сбивает Логашова и получает заслуженное предупреждение."Самарцы" убегают в быструю контратаку. Их нападающий прокидывает мяч себе на ход и в следующую секунду оказывается на газоне. На первый взгляд - нарушение со стороны защитника "Ростова". Но при повторе видно, что Корниленко начинает подгибать ноги еще до контакта с соперником и действительно симулирует. Восхищающее решение Карасева, который идеально разобрался в очень сложном эпизоде. "Ростову" не стоит забывать об этом, когда его представители ругают судей.Первые полчаса второго тайма проходят при большом преимуществе "ростовчан". Они имеют целый ряд моментов, но никак не могут забить. "Крылья" обороняются с трудом, и их раз за разом спасает Рыжиков. При этом подопечные Карпина не всегда играют чисто, иногда позволяя себе грубые фолы. Допускаю, что они начинают заводиться, поскольку не могут сравнять счет. В центре внимания оказывается Гацкан, который опасно играет высоко поднятой ногой и попадает в голову Яковлеву. Справедливости ради скажем, что игрок "Крыльев" опускал голову на уровень живота, но даже в этом случае как нарушение расцениваются именно действия полузащитника "Ростова". При этом это единоборство было не первым с участием Гацкана, которое было жестким. Карпин говорит, что этой желтой карточкой Карасев завел игру и футболистов, но что было делать судье, если он видит попадание ногой в голову?Эпизод с защитником "Ростова" и мальчиком, подающим мячи, остался вне поля зрения, но мы можем верить Зуеву. Александр сказал, что Сигурдссон, видимо, был недоволен медлительностью боллбоя и, когда тот катнул ему мяч, пнул его в сторону мальчика - попал в стенку. Тем не менее, подобное поведение, конечно, абсолютно недопустимо. Реакция представителей "Крыльев" понятна и предсказуема. Решение Карасева тоже вполне логично - удаление несдержавшегося Сигурдссона и желтая карточка первому вступившему с ним в драку Шейдаеву. Вместо предъявления претензий судьям и публикации мемов в своих социальных сетях "Ростову" лучше было извиниться перед мальчиком (который, к слову, вполне нормально подавал мячи) и спросить со своего защитника, удалившегося на ровном месте. Если бы не этот срыв Сигурдссона, "ростовчане" вполне могли дожать "Крылья".В концовке матча все заведены, и на поле идет не футбол, а борьба с элементами боев. Верховое единоборстве в центре поля приводит к тому, что Гацкан заезжает плечом в лицо Ткачуку. Следует очередная массовая стычка, в которой Гацкан бьется лбами с Самарджичем. Это, безусловно, желтые карточки для каждого из участников. Для "ростовчанина" она становится второй и он покидает поле. Карасев вновь принимает верное и последовательное решение.Вот этот эпизод, пожалуй, единственный, по которому есть вопросы к главному судье. Защитник "Крыльев" действительно борцовским приемом уложил на газон Зуева, но и Александр здесь хорош, ведь он перед этим оказался на Рохеле и не очень хотел вставать (если хотите, спровоцировал действия соперника). Пожалуй, обоим футболистам можно было выписать по желтой карточке, но Карасев решил обойтись без наказаний.Валерий Георгиевич в очередной раз идет к резервному арбитру, чтобы высказать свои претензии. На этот раз они относятся как раз к эпизоду с Зуевым и Рохелем. Главный тренер "Ростова" очевидным образом отталкивает четвертого судью, о чем незамедлительно узнает Карасев и отправляет Карпина в подтрибунное помещение. На пресс-конференции наставник "ростовчан" заявил, что он никого не трогал, но в трансляции все было видно. С точки зрения физических контактов судьи действительно неприкасаемые. Причем, не только у нас, а во всем мире. Карпин неправ.Данный эпизод уже не имел большого значения, но надо отметить, что Карасев вновь по делу показал желтую карточку - Ингасон не по правилам завалил убегавшего Яковлева.В очень сложном для работы матче Сергей Карасев был последователен и справедлив. Пенальти назначен по делу, желтые и красные карточки выданы по делу, Карпин удален тоже по делу. Никто не заставлял Корниленко симулировать, никто не заставлял Сигурдссона срываться на боллбое, никто не заставлял Гацкана грубо играть и поддаваться на некоторые провокации игроков соперника. Карасев четко наказывал нарушителей, которые, во многом, не оставляли ему другого выбора.