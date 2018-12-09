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Карасев - красавец и отлично отработал. Карпин неправ, а истерика "Ростова" абсолютно неуместна

Карасев - красавец и отлично отработал. Карпин неправ, а истерика "Ростова" абсолютно неуместнаСергею Карасеву достался очень сложный матч, но он провел его на высоком уровне. Главный арбитр разобрался во всех спорных эпизодах и не допустил ни одной серьезной ошибки. Rusfootball.info объясняет, почему Валерию Карпину не стоит предъявлять претензии судьям и почему "Ростов" абсолютно не прав, когда устраивает эмоциональную истерику после встречи с "Крыльями".

С момента окончания игры в Самаре прошли почти сутки. Сейчас можно в спокойной атмосфере разобрать по полочкам все то, что случилось в ней. С первой и до последней минуты. События концовки встречи, конечно, затмили все то, что было раньше, но давайте вспоминать.

2-я минута. Желтая карточка Башкирову. Полузащитник "Крыльев" идет в жесткий подкат под Гацкана. Карасев незамедлительно достает из кармана желтую карточку, сразу же пресекая подобную грубость. Решение не вызывающее вопросов. Более того, его можно интерпретировать как обозначение уровня допустимых и недопустимых действий в конкретном матче.

10-я минута. Желтая карточка Хаджикадуничу и пенальти в ворота "Ростова". Самарский клуб зарабатывает угловой. Идет подача в район 11-метровой отметки, где защитник "ростовчан" заваливает на газон Самарджича. Сомнений в том, что это фол, нет. Еще одно верное решение Карасева.


26-я минута. Желтая карточка Корниленко. Все начинается с того, что капитан "Крыльев" сам отбирает мяч и отдает пас на Антона. Румын ошибается в дальнейшей передаче, а Корниленко старается тут же вступить в новый отбор. Получается у него это не очень удачно и весьма агрессивно. Сергей грубо сбивает Логашова и получает заслуженное предупреждение.

44-я минута. Вторая желтая карточка и удаление Корниленко. "Самарцы" убегают в быструю контратаку. Их нападающий прокидывает мяч себе на ход и в следующую секунду оказывается на газоне. На первый взгляд - нарушение со стороны защитника "Ростова". Но при повторе видно, что Корниленко начинает подгибать ноги еще до контакта с соперником и действительно симулирует. Восхищающее решение Карасева, который идеально разобрался в очень сложном эпизоде. "Ростову" не стоит забывать об этом, когда его представители ругают судей.


74-я минута. Желтая карточка Гацкану. Первые полчаса второго тайма проходят при большом преимуществе "ростовчан". Они имеют целый ряд моментов, но никак не могут забить. "Крылья" обороняются с трудом, и их раз за разом спасает Рыжиков. При этом подопечные Карпина не всегда играют чисто, иногда позволяя себе грубые фолы. Допускаю, что они начинают заводиться, поскольку не могут сравнять счет. В центре внимания оказывается Гацкан, который опасно играет высоко поднятой ногой и попадает в голову Яковлеву. Справедливости ради скажем, что игрок "Крыльев" опускал голову на уровень живота, но даже в этом случае как нарушение расцениваются именно действия полузащитника "Ростова". При этом это единоборство было не первым с участием Гацкана, которое было жестким. Карпин говорит, что этой желтой карточкой Карасев завел игру и футболистов, но что было делать судье, если он видит попадание ногой в голову?

82-я минута. Красная карточка Сигурдссону, желтая карточка Шейдаеву. Эпизод с защитником "Ростова" и мальчиком, подающим мячи, остался вне поля зрения, но мы можем верить Зуеву. Александр сказал, что Сигурдссон, видимо, был недоволен медлительностью боллбоя и, когда тот катнул ему мяч, пнул его в сторону мальчика - попал в стенку. Тем не менее, подобное поведение, конечно, абсолютно недопустимо. Реакция представителей "Крыльев" понятна и предсказуема. Решение Карасева тоже вполне логично - удаление несдержавшегося Сигурдссона и желтая карточка первому вступившему с ним в драку Шейдаеву. Вместо предъявления претензий судьям и публикации мемов в своих социальных сетях "Ростову" лучше было извиниться перед мальчиком (который, к слову, вполне нормально подавал мячи) и спросить со своего защитника, удалившегося на ровном месте. Если бы не этот срыв Сигурдссона, "ростовчане" вполне могли дожать "Крылья".



86-я минута. Вторая желтая карточка и удаление Гацкана, желтая карточка Самарджичу. В концовке матча все заведены, и на поле идет не футбол, а борьба с элементами боев. Верховое единоборстве в центре поля приводит к тому, что Гацкан заезжает плечом в лицо Ткачуку. Следует очередная массовая стычка, в которой Гацкан бьется лбами с Самарджичем. Это, безусловно, желтые карточки для каждого из участников. Для "ростовчанина" она становится второй и он покидает поле. Карасев вновь принимает верное и последовательное решение.

88-я минута. Рохель бросает через бедро Зуева - желтой карточки нет. Вот этот эпизод, пожалуй, единственный, по которому есть вопросы к главному судье. Защитник "Крыльев" действительно борцовским приемом уложил на газон Зуева, но и Александр здесь хорош, ведь он перед этим оказался на Рохеле и не очень хотел вставать (если хотите, спровоцировал действия соперника). Пожалуй, обоим футболистам можно было выписать по желтой карточке, но Карасев решил обойтись без наказаний.



90-я минута. Удаление Карпина. Валерий Георгиевич в очередной раз идет к резервному арбитру, чтобы высказать свои претензии. На этот раз они относятся как раз к эпизоду с Зуевым и Рохелем. Главный тренер "Ростова" очевидным образом отталкивает четвертого судью, о чем незамедлительно узнает Карасев и отправляет Карпина в подтрибунное помещение. На пресс-конференции наставник "ростовчан" заявил, что он никого не трогал, но в трансляции все было видно. С точки зрения физических контактов судьи действительно неприкасаемые. Причем, не только у нас, а во всем мире. Карпин неправ.



93-я минута. Желтая карточка Ингасону. Данный эпизод уже не имел большого значения, но надо отметить, что Карасев вновь по делу показал желтую карточку - Ингасон не по правилам завалил убегавшего Яковлева.

Итого. В очень сложном для работы матче Сергей Карасев был последователен и справедлив. Пенальти назначен по делу, желтые и красные карточки выданы по делу, Карпин удален тоже по делу. Никто не заставлял Корниленко симулировать, никто не заставлял Сигурдссона срываться на боллбое, никто не заставлял Гацкана грубо играть и поддаваться на некоторые провокации игроков соперника. Карасев четко наказывал нарушителей, которые, во многом, не оставляли ему другого выбора.

Заглавное фото: Анна Шаймарданова, пресс-служба "Крыльев Советов"

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Ростов Карпин Карасев
Сегодня, 11:54
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