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Кевин Кураньи - о Ротенберге: Боря - мой настоящий друг. Думаю, он по мне сильно скучает в "Локомотиве"

Экс-нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи рассказал о дружбе с экс-защитником бело-голубых Борисом Ротенбергом, который сейчас выступает за "Локомотив".

"Боря - мой настоящий друг. Мы много общались, шутили друг над другом. Например, я как-то припарковал его машину в центре искусственного поля на базе, он что-то придумал в ответ. Вообще, приколов было предостаточно. Думаю, Боря по мне сильно скучает в "Локомотиве".

Он всегда отдавал себя без остатка, выкладывался по максимуму. Знаю, что Борис получил серьёзную травму, желаю ему успешного восстановления и скорейшего возвращения в строй", — приводится слова Кураньи телеканал "360".
Теги: Кураньи Ротенберг Динамо Локомотив
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