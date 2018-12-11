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Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев женился

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев и его супруга Ирада сыграли свадьбу, сообщает официальный "твиттер" клуба.

"Ростов" поздравил 22-летнего российского хавбека с этим событием в его жизни.
Теги: Гулиев Ростов
Вчера, 23:15
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