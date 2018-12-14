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Андрей Аршавин вернется в "Зенит"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин может вернуться в в питерский клуб.

Футболист займет административную должность. Чем конкретно будет заниматься Аршавин, пока неизвестно, однако для него создадут специальный проект, которого до этого в клубе не было. Скорее всего, он будет связан с работой с молодежью.

В воскресенье, 16 декабря, в Академии "Зенита" пройдет выпускной игроков 2001 года рождения и посвящение в юные зенитовцы ребят 2009 года рождения, где будут присутствовать Аршавин и руководство сине-бело-голубых. Скорее всего, именно на этом мероприятии и будет объявлено о назначении экс-капитана на новую должность.

78.ru
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 20:02
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#20  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 22:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Совет ветеранов на низком старте


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#19  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
работящий дурак лучше?

smile нет конечно
просто не верю я ему...точнее не верю, что он работать хочет...



Зенит ему все ж таки дом родной. Поживем - увидим.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#18  utekay  Россия (Сегодня, 22:08)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
работящий дурак лучше?

smile нет конечно
просто не верю я ему...точнее не верю, что он работать хочет...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#17  Истина одна  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скоро надо придумывать место для Анюкова или пусть валит в свою Самару???
Регистрация: 12.04.2013 [жалоба]
#16  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Он далеко не дурак

согласен...но умный - не значит хороший работник

опять имхо - не любит он особо трудиться, работать.



У тебя стойкое отрицательное мнение. У меня нет такого. По твоему работящий дурак лучше?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#15  utekay  Россия (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Он далеко не дурак

согласен...но умный - не значит хороший работник

опять имхо - не любит он особо трудиться, работать.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#14  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пропал дом
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#13  suvirinimas   (Сегодня, 21:52)
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  •  (3)

Надо всех вернуть : Аршавина, Кержакова, Быстрова, Радимова и Зенит всех будет рвать! Вперед Зенит!
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#12  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Заслужил

не уверен в его способностях функционера...это в случае если его на реальную должность в структуре утвердят. Советник? Что за профессия, в каких ВУЗах этому учат?

и ещё...футболист он от Бога, а как человек - не очень, мягко говоря.имхо.


Он далеко не дурак. В отличие от многих других. И он наш.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#11  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Ума ему хватает. Про понимание футбола говорить не могу по понятным причинам. Так что если есть деловые качества и способность руководить, то - в добрый путь.

Откуда ум-то у него, позвольте спросить? детдомовец без какого-либо образования.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#10  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:45)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ума ему хватает. Про понимание футбола говорить не могу по понятным причинам. Так что если есть деловые качества и способность руководить, то - в добрый путь.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 21:36)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Заслужил

не уверен в его способностях функционера...это в случае если его на реальную должность в структуре утвердят. Советник? Что за профессия, в каких ВУЗах этому учат?

и ещё...футболист он от Бога, а как человек - не очень, мягко говоря.имхо.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:17)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше Шавы не было игрока в Зените в последние годы. Радости болелам доставил не мало. Заслужил.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  guns111  Выборг (Сегодня, 21:01)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
зато своих, спартаковских, в структуре нет

А у них побед запоминающихся нет

Цитата: AdreiPeterbyrg
А вот Быстро, Денисов... их когда они закончат, тоже пристроим?)

деньгисову атракцион.
Связывают и кладут по выкатное поле.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#6  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:52)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот с одной стороны вроде же это наш Шава, с другой - что реально всем нашим ребятам принесшим медали и кубки потом обеспечивать работой после окончания футбольной карьеры?

При всем уважении... Сколько еще в Зените создадут новых проектов под футболистов...

А вот Быстро, Денисов... их когда они закончат, тоже пристроим?)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:44)
  • +7
  •  (7)
online

Цитата: Сибирячок
Должности будут придумывать для всех бывших игроков. Деньги то народные

Народные - это в Спартаке. А тут - Газпромнефти. И вот ведь результат: частная сеть Лукойла - международная (даже в США представлена), зато своих, спартаковских, в структуре нет, победа клуба всего одна, - и та сомнительна, - международные рекорды... А всего лишь аффилированная с государством структура куда как эффективней, чем частный капитал Федуна и Алекперова.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 20:38)
  • -12
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Должности будут придумывать для всех бывших игроков. Деньги то народные, можно платить всем.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 20:31)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Аршавин Имя, легенда, визитная карточка Зенита, правильно, что его пригласили в команду.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А если что и не пойдёт так, как задумано, то ваши ожидания - ваши проблемы)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04)
  • 0
  •  (4)
online

А Академию, значит. Что же, мож, кого и пропихнет в основу.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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