Роман Павлюченко: недавно видел Саенко, он выглядел как бомж

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко рассказал о жизни бывшего партнера по клубу и сборной Ивана Саенко.Саенко потерял все заработанные в футболе деньги в результате финансовой аферы."Лучший друг сказал Саенко: давай, вложи там деньги в Африке где-то в поля какие-то. Он все, что заработал, и еще позанимал кучу, миллионы долларов, вложил. Потом этот друг взял его и кинул, и все. Он остался без всего. Посмотри в youtube: Саеныч прилетает на самолете, там африканцы, танцы, носят на руках. И все, потом его обманули, и он остался без ничего. Я вот не так давно его видел — он выглядел как бомж", — сказал Павлюченко в эфире "Матч ТВ".