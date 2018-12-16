Новости партнеров

Кевин Кураньи поддержал Кокорина (видео)

В Инстаграме форварда "Зенита" Александра Кокорина появилось видео с обращением бывшего нападающего "Динамо" Кевина Кураньи.

"Александр очень благодарен каждому за поддержку! Спасибо. На видео - Кевин Кураньи бывший игрок ФК "Динамо" (Москва), бывший игрок национальной сборной Германии по футболу", - сообщается в Инстаграме Кокорина.

"Привет, Кокора. Это твой брат Кевин, - сказал немец. – Я знаю, что ты сейчас в очень сложной ситуации. Будь сильным. Надеюсь, скоро все будет хорошо.
Теги: Кураньи Кокорин
Сегодня, 10:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 11:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
брат за брата так за основу взято grinning
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 11:02)
  • +1
  •  (1)

Давайте оба в Динамо,хуже не будет
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:48)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
то же стулом кому то в Германии?
smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.